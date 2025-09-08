El príncep Harry reapareix per confirmar la notícia més esperada al Regne Unit

El príncep Harry torna a situar-se al centre de totes les mirades després de la seva reaparició pública aquest dilluns. El duc de Sussex ha estat fotografiat als Estats Units en un moviment que anticipa la notícia més esperada al Regne Unit. L'expectació és màxima i els focus es dirigeixen cap a ell en un moment clau per a la monarquia britànica.
El fill menor de Carles III ha estat captat a l'Aeroport Internacional de Los Angeles abans d'agafar un vol que el portarà de tornada al seu país natal. Tanmateix, persisteixen dubtes al voltant de la seva agenda i, sobretot, sobre la possibilitat d'un retrobament amb el seu pare. Serà aquesta l'ocasió en què es produeixi un acostament després de més d'un any de distanciament?
El príncep Harry torna al Regne Unit després de mesos d'absència
El retorn del príncep Harry al Regne Unit no és un fet menor. Des que ell i Meghan Markle es van traslladar a Califòrnia el 2020, les seves visites a Londres han estat escasses i marcades per la tensió familiar. L'última vegada que Harry va veure el seu pare va ser al febrer, durant una trobada de tot just 30 minuts a Clarence House, després que Carles anunciés públicament la seva malaltia.
Aquest distanciament ha alimentat rumors de ruptura definitiva, tot i que persones properes al duc sostenen que Harry no ha renunciat a la idea de reconciliació. Segons va publicar The Sunday Times, un amic proper va afirmar: "No ha perdut l'esperança de portar la seva família de tornada al Regne Unit". La frase resumeix l'estat d'ànim d'un príncep que, malgrat les ferides del passat, no descarta un futur en comú.
Les dates no són casuals, ja que el seu viatge coincideix amb l'aniversari de la mort de la reina Isabel II. A més, també coincideix amb la recent pèrdua de Katharine, duquessa de Kent, una figura molt vinculada a la princesa Diana. Aquest context emocional, unit als seus compromisos benèfics, aporta encara més interès a la seva visita.
El diari The Sun ha estat el primer a confirmar el que molts esperaven. Harry ha estat vist a Los Angeles a punt d'agafar un vol cap a Londres. Durant aquesta visita, el príncep dedicarà quatre dies complets a activitats solidàries.
Entre els seus compromisos figura la cerimònia dels premis WellChild, el suport a Scotty’s Little Soldiers i la Fundació Invictus, a més d'una donació a Children in Need. Es tracta d'un itinerari carregat de simbolisme que reforça la seva identitat com a príncep compromès amb causes socials.
Un dels detalls més cridaners d'aquest retorn és l'absència de Meghan Markle. La duquessa de Sussex ha optat per quedar-se a Califòrnia, on cuida Archie, de set anys, i Lilibet, de quatre. Aquesta decisió ha despertat comentaris sobre el seu paper en la dinàmica familiar i sobre com afectarà la percepció pública del viatge.
Experts consideren que la manca de Meghan podria facilitar el retrobament de Harry amb el seu germà Guillem, tot i que no hi ha indicis que tal reunió s'hagi de produir. Rae, en declaracions recollides per The Sun, va afirmar que "qualsevol intent d'acord de pau seria impossible sense el príncep Guillem i Meghan". Amb aquesta idea, va subratllar que la reconciliació reial necessita tots els protagonistes per ser creïble.
Creix la incertesa sobre una trobada entre el príncep Harry i el rei Carles
Tanmateix, el més comentat és la incògnita sobre un possible retrobament amb el seu pare. Carles III es troba a Balmoral, a 500 milles de Londres, per la qual cosa la reunió es presenta una mica complicada. Segons l'expert reial Charles Rae, "és poc probable que el rei torni a volar per prendre una tassa de te amb Harry".
Tot i que fonts properes asseguren que el príncep Harry estaria disposat a acceptar una invitació del rei, la veritat és que fins ara no hi ha hagut cap moviment oficial. Des de Buckingham Palace tampoc se li ha ofert allotjament en una residència reial, per la qual cosa el duc s'allotjarà en un hotel londinenc.
La pèrdua de la duquessa de Kent, als 92 anys, afegeix un matís especial a l'agenda. La seva mare, Lady Di, mantenia una estreta relació amb la duquessa, cosa que converteix aquest acte en un moment carregat de simbolisme personal. Harry podria allargar la seva estada per assistir al funeral, un escenari que obriria noves oportunitats d'una trobada familiar.
No hi ha dubte que el retorn del príncep Harry al seu país natal és un moment carregat de simbolisme i expectació. La seva visita de quatre dies reviu el debat sobre la seva relació amb Carles III i la Família Reial. Tot i que la incògnita d'una trobada amb el seu pare segueix oberta, la veritat és que la reaparició del duc de Sussex torna a posar el Regne Unit pendent dels seus passos.