El príncep Guillem, al límit: pren una decisió que preocupa a Buckingham Palace

El príncep Guillem ha deixat clar que la seva relació amb el príncep Harry travessa un dels seus moments més freds. Coincidint amb el tercer aniversari de la mort d'Isabel II, l'hereu al tron ha protagonitzat un acte públic carregat de simbolisme.
El príncep Guillem va acudir juntament amb Kate Middleton a la seu de la Federació Nacional de l'Institut de la Dona a Sunningdale. Va ser un gest que va reforçar el seu compromís amb el llegat de la difunta monarca. Al mateix temps, va deixar veure la seva voluntat de mantenir-se lluny del seu germà.
La reaparició del príncep Guillem i Kate Middleton
L'acte, que va suposar a més la reaparició de Kate després de mesos allunyada dels focus, va ser acuradament programat. L'elecció del lloc no va ser casual. I és que la reina Isabel II va mantenir una relació propera amb aquesta institució des de la seva joventut, i la va presidir durant dues dècades.
Amb aquesta visita, els prínceps de Gal·les no només van retre homenatge a la figura de la monarca. A més, van reforçar la imatge d'estabilitat i continuïtat que avui vol projectar la corona.
La taxativa decisió que preocupa a Buckingham Palace
Tanmateix, l'atenció també es va centrar en el que no va passar: una retrobada entre els fills de Diana. Harry es troba aquests dies al Regne Unit per participar als WellChild Awards, un esdeveniment benèfic amb el qual col·labora des de fa 17 anys.
Abans d'acudir a la gala, va fer una visita privada a la tomba de la seva àvia a Windsor, a pocs minuts de la residència oficial del príncep Guillem. Tot i la proximitat geogràfica, no hi va haver trobada familiar.
Des de fa temps, els camins de Guillem i Harry estan completament separats. Les entrevistes públiques del duc de Sussex, el documental emès per Netflix i la publicació de les seves memòries, on llança dures crítiques a la família reial, han deixat ferides profundes.
La Casa Reial guarda silenci oficial, però les decisions d'agenda ho diuen tot. Segons el diari The Mirror, el príncep Guillem no està disposat a reunir-se amb el seu germà.
'Sent que el seu germà ha triat repetidament l'exposició pública per sobre de la família. A més, considera que la corona no pot continuar sent arrossegada als titulars cada vegada que sorgeix un nou contracte per promocionar', va assegurar una font.
Tampoc no està previst un encontre amb el rei Carles III, que roman a Escòcia durant la visita de Harry a Londres. Així, l'allunyament no només persisteix entre els germans, sinó també entre pare i fill. La fractura familiar, per ara, sembla definitiva.