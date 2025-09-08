L'exdona de Dani Alves trenca el seu silenci i carrega contra Joana Sanz: «És una...»

La història sentimental de Dani Alves mai no ha estat tranquil·la i avui torna a col·locar-se al centre de l’huracà. La calma promesa per la imminent paternitat s’esvaeix quan les dues dones clau a la seva vida creuen retrets en públic.
El brasiler, un dels laterals més guardonats del Barça i de la selecció del Brasil, intenta refer la seva vida personal després de mesos convulsos. La seva actual esposa, la model Joana Sanz, va anunciar embaràs a finals de març, tot just dies després de l’absolució de l’exfutbolista. El nou capítol familiar semblava un bàlsam, tot i que la pau ha durat menys del que s’esperava.
Un comentari pel 19è aniversari que encén Instagram
El desacord neix en una publicació de Dinorah Santana (exdona d’Alves) celebrant el dinovè aniversari del seu fill gran, Daniel. En aquest context, una usuària va deixar un comentari irònic sobre el paper d’Alves com a pare, retraient-li anys de distància amb els nois. Joana Sanz va respondre amb una frase que va encendre la metxa i va multiplicar les reaccions en cadena.
Sanz va defensar el seu marit amb un missatge que es va tornar viral en minuts. “No parlis del que no coneixes, si fa dos anys que no els veu és perquè així ells ho han decidit. Quan l’aixeta es tanca, la ingratitud truca a la porta”, va escriure. Això va provocar un terratrèmol mediàtic immediat. La rèplica no va trigar a arribar des de l’altre costat.
Dinorah contraataca a ‘Fiesta’ amb retrets i dates doloroses
En connexió amb el programa ‘Fiesta’, la primera esposa del jugador va esclatar i va decidir posar xifres i context a la polèmica. Va assegurar que els seus fills “no són interessats” i que la suposada “aixeta” no es va tancar fa dos anys. Segons Dinorah va ser el 2020, quan Alves hauria deixat de complir amb la manutenció dels menors. Va rematar la seva intervenció amb una acusació directa cap a la model.
“Els meus fills no són uns interessats, la interessada és aquesta senyora”, va sentenciar Santana, elevant el to del conflicte. La brasilera va afirmar a més que el futbolista no manté relació amb els nois, tot i intents de retrobament frustrats durant aquest estiu.
La nova etapa d’Alves i el pes del passat immediat
L’episodi arriba quan Alves afronta una tercera etapa vital marcada per la paternitat i el desig de girar full. El 28 de març, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va revocar la condemna de l’Audiència de Barcelona i el va absoldre del delicte d’agressió sexual. Després de la sentència, l’exjugador va recuperar els seus passaports i va quedar lliure de mesures cautelars.
Tot i l’absolució, la Fiscalia va anunciar que presentaria recurs de cassació davant el Suprem, allargant l’ombra judicial sobre el relat públic. Aquest allargament institucional explica, en part, la sensibilitat de qualsevol conversa que afecti la seva imatge i el seu entorn més proper.
Dues famílies i un mateix focus: fills, diners i reputació
Dinorah Santana va ser esposa i representant del jugador, amb qui va tenir en Daniel i la Victoria. Es va separar d’en Dani Alves fa més d’una dècada. La relació entre tots dos ha passat per alts i baixos, també legals, especialment al voltant d’obligacions econòmiques i decisions familiars en moments crítics. L’exposició pública dels menors afegeix un element ètic que tothom hauria de cuidar.
De l’altre costat, Joana Sanz ha sostingut la defensa de l’exfutbolista en els pitjors mesos i ha compartit un embaràs dur i desitjat. El seu relat de pèrdues, tractaments i pors va generar suport, però també crítiques, amplificades pel soroll que envolta qualsevol notícia amb el cognom Alves. La intimitat, un cop més, queda a mercè del tema de moda.
Què ve ara: treva impossible o un acord pels nois
Amb el naixement a tocar, qualsevol polèmica se sent més aspra i més visible. La prioritat hauria de ser blindar els fills d’una guerra que ja excedeix el cor i frega la imatge i la reputació. Un gest de contenció per ambdues parts obriria una porta a la treva.