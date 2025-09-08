Oficial: Kensington Palace admet que els rumors sobre el príncep George són certs

El príncep George ha tornat a classe després de la pausa d'estiu. Als seus 12 anys, el fill gran del príncep Guillem i Kate comença el seu últim any a la Lambrook School, a Berkshire. Aquest curs marcarà el tancament d'una etapa, abans que iniciï una nova fase en la seva formació.
Tot i ser el segon en la línia de successió al tron, George porta una rutina escolar molt similar a la d'altres alumnes. A l'escola no se l'anomena "príncep", ni rep un tracte especial.
A l'escola és simplement George Wales, el cognom que comparteix amb els seus germans Charlotte i Louis. L'utilitzen en lloc dels seus títols reials, ja que fa referència directa al càrrec oficial dels seus pares com a prínceps de Gal·les.
Admeten que els rumors sobre el príncep George són certs
Aquest detall no és casual, ja que és una tradició a la família reial britànica. Guillem i Harry també van fer servir "Wales" com a cognom quan eren nens. I és que el seu pare, el rei Carles, era el príncep de Gal·les en aquell moment.
Abans de 2022, quan Guillem i Kate encara eren coneguts com a ducs de Cambridge, els seus fills feien servir el cognom Cambridge. Així, eren anomenats George, Charlotte i Louis Cambridge, en línia amb el títol nobiliari que ostentaven els seus pares en aquell moment.
Tot i que George sap quin és el seu destí, no en fa ostentació. La família ha intentat donar-li a ell i als seus germans una educació tan normal com sigui possible. Sense càmeres, sense tractes preferents, sense protocols innecessaris.
A Lambrook, George practica esport, participa en diferents activitats amb els seus companys i s'integra amb normalitat en la dinàmica de l'escola. A més, segueix un programa acadèmic exigent, dissenyat per preparar els alumnes de cara als propers nivells educatius.
Els prínceps de Gal·les volen protegir els seus fills
L'ús de cognoms dins la família reial britànica és quelcom particular. Oficialment, els membres amb tractament d'Altesa Reial i títol de príncep o princesa no en necessiten cap. Però en contextos escolars o militars, adopten el cognom vinculat al títol del pare.
L'any 1917, el rei Jordi V va establir l'ús del cognom Windsor. Dècades després, la reina Isabel II i el duc d'Edimburg hi van afegir Mountbatten. D'aquesta manera, van donar lloc a l'actual Mountbatten-Windsor, que utilitzen alguns membres de la família reial sense títol oficial.
Els fills del príncep Harry i Meghan Markle, Archie i Lilibet, també fan servir aquest cognom en la vida diària. Tot i que des de l'arribada al tron de Carles III tenen dret a ser anomenats príncep i princesa, els seus pares han aclarit que aquests títols només es faran servir en actes formals.
Mentrestant, el príncep George segueix creixent lluny del focus mediàtic. A l'escola, el seu dia a dia està centrat a estudiar, jugar i preparar-se per al futur paper que algun dia haurà d'assumir.