Muntatge de fotos del rei Felip de Borbó somrient lleugerament davant d'una imatge de la Zarzuela amb signes d'exclamació vermells al voltant.
La Zarzuela aplaudeix l'última hora del rei Felip | Europa Press, Google Maps, xcatalunya.cat, Y.C. WOH de A Floating Dot
Gent

Última hora a la Zarzuela: el rei Felip (57 anys) fa el pas que s'estava esperant

El rei Felip posa fi als rumors i protagonitza una última hora que emociona tots els membres de la Zarzuela

Imatge de la redactora Beatriz Paricio
per Beatriz Paricio

El rei Felip acaba de protagonitzar una més que esperada darrera hora a la Zarzuela. Després de mesos esperant aquest moment, per fi, el rei ha fet un pas amb el qual posa fi als rumors. Enmig de l'inici del curs institucional, Felip ha tingut a bé fer una pausa a la seva agenda oficial.

La seva decisió, lluny de ser censurada per la Zarzuela, ha estat aplaudida pel que significa per a tota la Família Reial. I és que ha estat un estiu molt complicat que ara el rei Felip pot donar per conclòs.

Felip VI mira cap amunt en un entorn concorregut.
El rei Felip ha estat aquest cap de setmana en un lloc molt especial | Europa Press

La Zarzuela aplaudeix l'últim que ha fet el rei Felip

Aquest cap de setmana, el rei Felip ha tingut un gest carregat d'humanitat i proximitat que ha estat aplaudit per la Zarzuela. Fent gala de la seva discreció, va decidir fer un pas d'enorme importància per a tota la Família Reial.

La darrera hora que arriba de la Zarzuela és que el rei Felip ha viatjat fins a Mallorca per visitar Jaime Anglada. Anglada, gran amic del rei, va tenir un gravíssim accident de moto que el va portar a passar tot l'estiu ingressat. El succés es va produir just quan el rei Felip i la seva família començaven les seves vacances privades.

El rei Felip i Jaume Anglada conversen somrients en un ambient a l’aire lliure.
El rei Felip ha visitat a l'hospital en Jaime Anglada | Europa Press

Per aquest motiu, i a l'espera d'una millora que tragués Anglada de l'UCI, el sobirà no va viatjar per visitar-lo. Tanmateix, aquest cap de setmana per fi es va produir l'esperada arribada de Felip a l'Hospital Universitari Son Espases a Palma.

Segons alguns mitjans, el rei Felip va visitar el músic aquest diumenge a la tarda, i també hi hauria anat el dissabte anterior. Testimonis asseguren haver-lo vist als voltants de l'hospital, encara que des de la institució no s'ha emès cap confirmació. Tampoc hi ha imatges que recullin el moment, però sí el testimoni d'aquells que es van creuar amb el rei.

Aquest gest de Felip ha estat el més esperat des que es va saber de l'accident d'Anglada. Donada l'estreta amistat entre el mallorquí i la Zarzuela, s'esperava algun tipus de reacció per part de la institució. Aquesta es va donar en forma de trucades continuades a la família d'Anglada per conèixer de primera mà la seva situació.

El rei Felip trasllada a la Zarzuela l'estat de salut d'Anglada

Mentrestant, la recuperació d'Anglada continua i la seva evolució mèdica, encara que segueix sent lenta, és constant. A part de la visita del rei Felip, el músic també ha rebut la visita d'altres amics com Carolina Cerezuela i Carlos Moyá.

L'entorn de Jaime continua demanant discreció i agraint totes les mostres d'afecte que han rebut aquests mesos. Sobretot, l'interès que la Zarzuela ha posat sobre ell i l'estat de la seva família després del tràgic accident.

Primer pla de Jaime Anglada amb barba i cabell curt somrient davant d’una paret de maons.
Anglada continua recuperant-se del seu accident | Europa Press

L'artista accidentat va patir fractures múltiples, lesions internes i un traumatisme cranioencefàlic greu, que van motivar diverses operacions quirúrgiques. A poc a poc, la seva evolució ha estat “satisfactòria” i ha abandonat l'UCI. Precisament, el fet que hagi estat traslladat a planta és el que ha motivat la visita del rei Felip.

Durant l'estiu es va saber que el sobirà esperaria que Anglada abandonés l'UCI per anar-lo a veure. En aquella sala, les visites són mínimes i Felip no va considerar que fos el moment idoni per anar-lo a veure. A més, el mallorquí ha necessitat diverses operacions, per la qual cosa també la seva recuperació ha retardat la visita del rei.

Ara sembla que per fi tots dos amics s'han vist i han pogut compartir una estona junts. Gràcies a això, a la Zarzuela arriba de la mà del rei la darrera hora sobre l'estat de salut d'Anglada i la seva evolució.

