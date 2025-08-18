El bonic missatge de Joana Sanz, a punt de ser mare, a Dani Alves

Joana Sanz ha tornat a ser notícia després de compartir un text molt personal. La model canària ha parlat obertament de la seva relació amb Dani Alves. Ho ha fet a través del seu compte d'Instagram, on sol expressar-se amb naturalitat. El missatge ha emocionat molts dels seus seguidors per la seva sinceritat.
“L'amor no sempre és eufòria, també és construcció i llar”
Sanz comença el seu escrit recordant els inicis intensos d'una relació. “Mai tornaran a tenir 23 i 32 anys”, escriu la model en referència a la seva joventut. Assegura que aquella fase de l'enamorament ja ha quedat enrere.
Explica que aquell moment inicial és ple de dopamina, idealització i nervis. Però que, amb el temps, aquell amor es transforma en quelcom més profund. “Arriba la transició cap a un amor real, més madur i durador”, afegeix.
Parla del moment en què les imperfeccions deixen d'amagar-se. I, tot i així, tries estimar aquella persona amb les seves llums i ombres. Destaca que l'amor vertader neix quan s'accepten les diferències. No quan tot és perfecte, sinó quan hi ha voluntat de construir. I això, segons ella, és el que té ara amb Dani Alves.
Un procés de transformació després de mesos difícils
La parella ha passat per una etapa especialment complicada en els últims temps. Dani Alves va ser acusat d'agressió sexual, tot i que finalment va ser absolt. Durant aquell procés, tots dos van estar en el focus mediàtic constantment.
Molts pensaven que la relació no superaria la pressió pública. Tanmateix, Joana Sanz ha deixat clar que segueixen més units que mai. “Aquest tram tan difícil ens ha unit encara més”, va confessar fa uns dies.
Parla de converses sinceres, rutines compartides i abraçades que donen pau. Ja no hi ha nervis en retrobar-se, però sí una complicitat més profunda. “L'amor de companys de vida que ja no necessiten distanciar-se”, escriu. Un missatge que ha ressonat amb moltes persones que viuen relacions estables.
Les xarxes reaccionen amb empatia i comprensió
Molts han agraït l'honestedat de Joana en un moment tan sensible. I han valorat la seva capacitat per expressar el que molts senten. No han faltat qui l'ha criticada per seguir al costat d'Alves. Però ella també s'ha pronunciat al respecte: “Els convido a deixar de descarregar el seu odi”. Va demanar respecte per a qui decideix seguir endavant amb la seva parella.
En lloc de respondre amb confrontació, ha optat per la introspecció. I per explicar com ha viscut aquest procés des de dins. Amb aquestes paraules, ha recuperat la seva veu pública després de mesos de silenci. I ha mostrat que una relació real no es basa en la perfecció. Es basa en el compromís, l'acceptació i el desig de seguir construint.
Dani Alves, allunyat del futbol però a prop de la seva parella
El futbolista, que segueix sense equip des de la seva absolució, ha estat discret. La figura de Joana ha estat clau en aquesta reconstrucció íntima. Mentre el món segueix jutjant, ells prefereixen seguir caminant junts. La història d'amor que molts donaven per trencada segueix en peu. I potser, més sòlida que mai.