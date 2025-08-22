El secret del príncep Guillem que deixa en evidència Meghan Markle: 'No té...'

El príncep Guillem ha guardat un secret que, en fer-se públic, ha posat Meghan Markle al centre de la polèmica. La relació entre els fills de Diana de Gal·les ha estat marcada per tensions, però ara s'ha desvelat la raó que impedeix la reconciliació. Segons experts reials, el problema no rau únicament en els desacords entre els germans, sinó en la percepció que la família té de la duquessa.
La clau d'aquest distanciament ha estat la manca de confiança cap a l'esposa del príncep Harry, que Guillem comparteix amb la resta de la família reial britànica. Tot i els intents del duc de Sussex per refer els llaços amb el seu germà i amb el seu pare, el rei Carles, els dubtes cap a l'exactriu continuen pesant massa. Aquest ambient enrarit ha deixat clar que, per ara, no hi ha un camí fàcil cap al perdó.
L'experta reial Hilary Fordwich, en declaracions a Fox News, ha afirmat que Meghan “no té cap sentit del deure cap al públic britànic ni cap a la institució”. Aquesta acusació revela el profund desacord i assenyala Meghan com un obstacle perquè Harry pugui reintegrar-se a la família reial. La desconfiança cap a ella és un mur difícil de superar per a Guillem i altres membres de la reialesa.
La desconfiança del príncep Guillem cap a Meghan Markle dificulta el diàleg amb el seu germà
A més, Fordwich ha explicat que qualsevol conversa privada entre els germans podria filtrar-se o ser utilitzada amb finalitats comercials, cosa que genera encara més recel. Aquesta por a l'exposició pública ha estat una constant a la família, afectant greument la possibilitat de diàleg. La tensió entre els germans i la influència de la dona de Harry han estat factors decisius perquè la bretxa es mantingui oberta.
Per la seva banda, la biògrafa Ingrid Seward ha coincidit que Meghan és la principal raó per la qual la reconciliació no s'ha produït. Segons Seward, durant el seu pas per la monarquia, Meghan va generar conflictes que van afectar no només els fills del rei Carles III, sinó també la percepció pública de la institució. L'escriptora ha advertit que el seu retorn podria danyar la imatge reial i mantenir les divisions internes.
Harry fa un pas cap al príncep Guillem, tot i que les ferides continuen obertes
A més, ha recordat el distanciament entre Meghan i la seva pròpia família, cosa que afegeix més complexitat a la situació. Assenyala que el pare de Meghan, Thomas Markle, no coneix Harry ni els seus fills, fet que reflecteix les dificultats personals que influeixen a la família reial. L'experta ha sostingut que molts monàrquics “la detesten profundament” i la consideren perjudicial per a l'estabilitat de la institució.
Finalment, tot i la situació, fa poques setmanes Harry va mostrar un gest de bona voluntat cap a la família. El duc de Sussex va proposar coordinar la seva agenda de compromisos públics per no coincidir amb els actes oficials del rei Carles i del príncep Guillem. Aquest moviment ha estat interpretat com un senyal de pau, tot i que encara queda un llarg camí per superar les profundes diferències i reconstruir la relació entre els germans.