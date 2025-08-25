La confessió de Joseba Arguiñano sobre el seu pare, Karlos Arguiñano: 'Ha estat un...'

Durant una de les seves entrevistes, Joseba Arguiñano va fer una confessió sobre Karlos Arguiñano que no va deixar indiferent ningú. I és que el jove no va tenir cap problema a assegurar que el seu pare “ha estat un pioner en això”.
Durant dècades, aquest reconegut xef espanyol ha estat capaç de portar milers d’elaboracions culinàries a les llars del nostre país. Tant és així que el seu èxit no només s’ha mesurat en audiència, sinó també en la manera com ha aconseguit apropar la cuina professional a la vida quotidiana.
De fet, poques frases resumeixen tan bé el fenomen televisiu que ha convertit Karlos Arguiñano en tot un referent com la que el seu fill, Joseba Arguiñano, va pronunciar fa uns mesos.
“L’aita ha estat un pioner en això. Des que tinc ús de raó el conec a la tele… Ho hem viscut amb naturalitat, com si el teu pare fos paleta. El tens a casa i ho vius amb normalitat”, va expressar durant l’entrevista per al pòdcast La Ventana de la Tele de Cadena SER.
Joseba Arguiñano fa una reveladora confessió sobre el seu pare, Karlos Arguiñano
Malgrat la fama de Karlos Arguiñano, el seu fill ha seguit una trajectòria pròpia, tot i que sempre vinculada al llegat del seu pare. De fet, l’any 2017 va participar com a copresentador a l’espai Cocina Abierta, emès al canal Nova, on va mostrar els seus dots culinaris i el seu caràcter proper.
A més, aquell mateix any, Joseba Arguiñano va rebre el Premi Talent Gastro 2018 al millor pastisser, reconeixement que li va permetre consolidar-se com un dels grans referents en el sector gastronòmic.
Al llarg de la seva etapa d’aprenentatge, el fill de Karlos Arguiñano ha treballat al costat de grans figures que han aportat diferents perspectives al seu desenvolupament als fogons. Entre ells hi ha Pedro Subijana, Martín Berasategui i Ferran Adrià, tres referents de l’alta cuina espanyola.
No obstant això, si cal parlar de pilars essencials en el seu recorregut, aquests noms són molt més familiars. El seu pare, Karlos; la seva mare, Luisi Ameztoy; i la seva tia, Eva Arguiñano, han estat els suports més constants i decisius.
“Té gran part de culpa perquè nosaltres, més que una família, som una manada. Hem estat molts a casa i jo soc el cinquè fill i la tia Eva té fills més de la meva quinta i sí que m’he criat molt amb ella. He dormit mil vegades a casa seva”, va assegurar Joseba Arguiñano a la seva entrevista.
Però, sens dubte, la figura que més ha influït en la seva vocació ha estat la del seu pare, Karlos Arguiñano. Tant és així que s’ha convertit en el seu exemple tant en l’àmbit professional com en la manera de relacionar-se amb el públic.
“Vèiem autobusos que venien a veure l’aita. Per això ara que la gent em parla pel carrer i em demanen fotos, ho he viscut a casa i això m’ha servit per tenir calma i tranquil·litat. Són gent que ens estima i dec molt a aquesta gent”, va compartir aquell dia Joseba Arguiñano.