La inoblidable confessió d'Eva Sannum, ex del rei Felip: 'Detalls compromesos'

L'exparella del rei Felip VI, Eva Sannum, ha dit recentment unes paraules que han cridat l'atenció de mitjans i públic. El seu testimoni ha tornat a posar sobre la taula moments poc coneguts i aspectes delicats de la seva vida al costat de l'aleshores príncep. La naturalesa exacta d'aquests detalls ha sortit a la llum, despertant una barreja de sorpresa i expectació.

Eva Sannum, que ara porta una vida discreta a Oslo, ha recordat en una recent conferència com va ser enfrontar-se a la pressió mediàtica. No només a Espanya, sinó també internacionalment, la seva figura va ser objecte de seguiment constant. La intensitat d'aquesta atenció va deixar empremtes que ella ha compartit, posant el focus en la gestió de crisi i la salut mental.

| Twitter, @Srtacotilleo

En una trobada organitzada per l'Associació de Psicologia de Noruega, Sannum ha explicat com ha après a gestionar situacions complicades vinculades a la fama. Juntament amb experts, ha destacat la importància d'un pla ben dissenyat per afrontar moments de crisi, especialment quan l'exposició mediàtica es torna insuportable. El seu relat ha inclòs anècdotes sobre com evitava confrontacions i protegia la seva privacitat en circumstàncies molt delicades.

Eva Sannum desvela claus per gestionar la pressió mediàtica després de la seva història amb el rei Felip

Un dels episodis més comentats va ser quan va haver de lidiar amb la presència de periodistes a la porta de casa seva. L'exmodel ha destacat que, tot i que en un primer moment desconeixia la magnitud de la seva popularitat, aviat va entendre la necessitat de preparar-se per a aquestes situacions. En aquest sentit, ha subratllat el paper crucial de comptar amb assessors i un equip que doni suport en la comunicació pública.

Durant la conferència, Eva Sannum ha donat diversos consells útils per a qui travessa exposicions similars, com analitzar amb calma la situació abans d'emetre qualsevol comunicat. Segons la seva experiència, guardar silenci o reaccionar de manera impulsiva pot agreujar els problemes.

També ha aconsellat no mostrar-se com a víctima i no ocultar informació que pugui sortir a la llum més endavant. "No s'haurien d'ocultar detalls compromesos que poguessin ser descoberts després", ha dit.

| Mediaset

La sinceritat i l'empatia han estat altres dels punts que ha destacat. Per a ella, reconèixer la situació i mostrar compromís a resoldre-la pot contribuir a millorar la percepció pública. Per contra, la desinformació o les evasives podrien comportar conseqüències greus per a la reputació.

El costat menys conegut d'Eva Sannum, exparella del rei Felip

Eva Sannum va ser coneguda a Espanya no només per la seva relació amb l'aleshores príncep Felip, sinó també per la seva trajectòria professional. Abans de fundar la seva pròpia empresa, va treballar durant cinc anys en una agència de publicitat noruega. Actualment lideraSannum & Bergestuen, dedicada a la comunicació i gestió de reputació, un projecte en plena expansió.

En l'àmbit personal, viu amb el seu marit Torgeir Vierdal i els seus dos fills a Noruega. La seva família manté una vida allunyada del focus mediàtic, compartint únicament aspectes relacionats amb la seva feina professional a les xarxes socials. La discreció ha estat un pilar fonamental per a ella després d'una joventut exposada.

| Europa Press

No obstant això, Sannum no ha evitat parlar sobre el seu passat quan se li ha preguntat directament. En una entrevista concedida el 2021, va aclarir que no busca reaparèixer als mitjans per nostàlgia ni per ser el centre d'atenció. "Fa molts anys que intento evitar aquesta vella història meva d'Espanya", va afirmar.