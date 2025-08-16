Europa conté l'alè per la informació d'última hora sobre la infanta Sofia

Europa sencera manté l'atenció posada en la notícia d'última hora que afecta directament la infanta Sofia. Després de diversos dies a Mallorca, on Sofia va participar juntament amb els seus pares, els reis Felip i Letícia, i la seva germana, la princesa Leonor, en actes oficials i sortides públiques, la Família Reial va abandonar l'illa per donar començament a les seves vacances privades.
Com és habitual, el destí exacte es manté en secret, conegut únicament pel president del Govern, en virtut del protocol que exigeix que el cap de l'Estat informi del seu parador. Cada estiu, els reis gaudeixen de la seva estada al Palau de Marivent, però sempre reserven uns dies per retirar-se a un enclavament desconegut per al gran públic.
Aquest any, però, el misteri s'ha vist compromès. Segons filtracions publicades per mitjans internacionals, tot apunta que Grècia ha estat el país escollit per passar uns dies de descans en família. Encara que la Zarzuela no confirma ni desmenteix aquestes informacions, diverses fonts assenyalen que el destí concret podria ser Doroufi, al nord del Peloponès.
L'infanta Sofia està de vacances per Europa
Aquest tranquil enclavament costaner acull la mansió d'estiueig dels reis Guillem Alexandre i Màxima dels Països Baixos, que haurien obert les seves portes a la família reial espanyola. Tanmateix, el que havia de ser una escapada idíl·lica per a Sofia s'ha vist enterbolit per l'amenaça dels incendis que estan assolant tant Espanya com Grècia.
En territori espanyol, l'onada de focs ha posat en alerta nombroses comunitats, i la Casa Reial segueix molt de prop l'evolució de la situació actual. Però ara, la preocupació es trasllada també al país hel·lè. El nord del Peloponès pateix incendis de gran magnitud, i encara que de moment les flames no han arribat a Doroufi, la tensió és palpable.
El viatge de Sofia per Europa es podria veure interromput
La informació que la infanta Sofia es troba en una zona potencialment amenaçada pel foc ha despertat inquietud a tot Europa. Mitjans de diferents països recullen amb preocupació la notícia, subratllant que, si la situació empitjora, les vacances privades de la Família Reial podrien veure's interrompudes.
De moment, regna la calma a la residència, però la incertesa creix. Sofia, que ha mostrat els darrers anys un caràcter tranquil i discret, s'enfronta a unes vacances que disten molt de ser relaxades. Mentrestant, les autoritats gregues treballen sense descans per contenir els incendis, i l'expectació internacional no deixa d'augmentar.