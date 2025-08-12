Logo xcatalunya.cat
Jove de cabell llarg i llis amb jaqueta blanca davant d’una paret de pedra i una bandera del Regne Unit al fons
Sorpresa per la primícia que Anglaterra ha destapat sobre la infanta Sofia | xcatalunya.cat, Europapress
Anglaterra assenyala la infanta Sofia i filtra l’exclusiva que la Casa Reial no volia veure

La premsa d'Anglaterra ha filtrat una primícia sobre les vacances de la infanta Sofia que la Casa Reial no esperava veure

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Fa tan sols uns dies, el rei Felip VI (57 anys) i la reina Letícia (52 anys) van començar les seves vacances privades. No han volgut revelar el destí perquè han volgut desconnectar de tot el que fa referència a l'esfera pública. Tot i això, ara un mitjà de la premsa d'Anglaterra ha filtrat una informació que Casa Reial no esperava veure sobre l'escapada de la infanta Sofia: el seu destí.

Tanmateix, el misteri ha durat poc perquè la ruta de l'avió oficial ha delatat el parador. L'aeronau ha aterrat a Atenes i la Família Reial espanyola s'ha desplaçat a Grècia. No han viatjat sols perquè s'ha sabut que s'han allotjat en una residència d'altres membres de la reialesa europea.

Quatre persones elegantment vestides aplaudeixen damunt d’un escenari amb fons fosc i llums brillants: la princesa Leonor, el rei Felip, la reina Letizia i la infanta Sofia
La família reial espanyola es troba de vacances | Europa Press

Aquestes vacances han resultat agredolces. La situació delicada d'Irene de Grècia ha preocupat els reis. Per això, la reina Sofia només ha anat a Mallorca per a la tradicional recepció de Marivent.

Sofia es troba gaudint d'uns dies amb la seva família

A això s'hi ha sumat un nou cop: divendres passat, Jaime Anglada, íntim amic de Felip VI, ha patit un aparatós accident. Es troba a la UCI. Dues circumstàncies han enterbolit el descans reial.

Tot i això, Felip i Letícia han intentat desconnectar i han aprofitat aquests dies per recarregar energies. L'agenda de setembre es presenta intensa. La princesa Leonor està a punt de concloure la seva formació castrense i la infanta Sofia està a punt d'iniciar els seus estudis universitaris a Lisboa.

Grup de persones joves i adultes en un esdeveniment social amb fons de paret de pedra, dues de les quals la princesa Leonor i la infanta Sofia.
Leonor i Sofia estan a punt de tornar a endinsar-se en els seus estudis | Europa Press

Aquest estiu ha tingut un significat especial. En tot just dues setmanes, els reis han tornat a quedar-se sols a la Zarzuela. Sols sense les seves filles, tot i que el palau continua habitat.

El pla semblava clar: gaudir de Grècia i visitar alguna de les seves illes paradisíaques. Tanmateix, no ha estat la premsa espanyola qui ha revelat més dades.

Ningú a Casa Reial esperava la informació que Anglaterra ha filtrat sobre Sofia

Ha estat la premsa britànica qui ha donat l'exclusiva. El mitjà People ha assenyalat que el quartet podria haver-se allotjat en una residència del rei Guillem Alexandre i la reina Màxima d'Holanda. Una mansió privada i molt exclusiva, i no és la primera vegada que la família espanyola tria aquest lloc.

Dues noies joves amb els cabells llargs i solts estan dretes una al costat de l’altra en un ambient interior, totes dues llueixen vestits d’estiu i somriuen mentre miren en direccions diferents.
Sofia i la seva germana es troben a la residència dels reis dels Països Baixos | Europapress

Casa Reial no ha pogut frenar la filtració. Anglaterra ha destapat on és la infanta Sofia part de les seves vacances. Una revelació que ha trencat l'hermetisme habitual.

El viatge, que volia ser discret, ha acabat sota la lupa internacional. I així, l'estiu dels reis i les seves filles ha quedat marcat per una exclusiva inesperada.

