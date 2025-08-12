Anglaterra assenyala la infanta Sofia i filtra l’exclusiva que la Casa Reial no volia veure

Fa tan sols uns dies, el rei Felip VI (57 anys) i la reina Letícia (52 anys) van començar les seves vacances privades. No han volgut revelar el destí perquè han volgut desconnectar de tot el que fa referència a l'esfera pública. Tot i això, ara un mitjà de la premsa d'Anglaterra ha filtrat una informació que Casa Reial no esperava veure sobre l'escapada de la infanta Sofia: el seu destí.
Tanmateix, el misteri ha durat poc perquè la ruta de l'avió oficial ha delatat el parador. L'aeronau ha aterrat a Atenes i la Família Reial espanyola s'ha desplaçat a Grècia. No han viatjat sols perquè s'ha sabut que s'han allotjat en una residència d'altres membres de la reialesa europea.
Aquestes vacances han resultat agredolces. La situació delicada d'Irene de Grècia ha preocupat els reis. Per això, la reina Sofia només ha anat a Mallorca per a la tradicional recepció de Marivent.
Sofia es troba gaudint d'uns dies amb la seva família
A això s'hi ha sumat un nou cop: divendres passat, Jaime Anglada, íntim amic de Felip VI, ha patit un aparatós accident. Es troba a la UCI. Dues circumstàncies han enterbolit el descans reial.
Tot i això, Felip i Letícia han intentat desconnectar i han aprofitat aquests dies per recarregar energies. L'agenda de setembre es presenta intensa. La princesa Leonor està a punt de concloure la seva formació castrense i la infanta Sofia està a punt d'iniciar els seus estudis universitaris a Lisboa.
Aquest estiu ha tingut un significat especial. En tot just dues setmanes, els reis han tornat a quedar-se sols a la Zarzuela. Sols sense les seves filles, tot i que el palau continua habitat.
El pla semblava clar: gaudir de Grècia i visitar alguna de les seves illes paradisíaques. Tanmateix, no ha estat la premsa espanyola qui ha revelat més dades.
Ningú a Casa Reial esperava la informació que Anglaterra ha filtrat sobre Sofia
Ha estat la premsa britànica qui ha donat l'exclusiva. El mitjà People ha assenyalat que el quartet podria haver-se allotjat en una residència del rei Guillem Alexandre i la reina Màxima d'Holanda. Una mansió privada i molt exclusiva, i no és la primera vegada que la família espanyola tria aquest lloc.
Casa Reial no ha pogut frenar la filtració. Anglaterra ha destapat on és la infanta Sofia part de les seves vacances. Una revelació que ha trencat l'hermetisme habitual.
El viatge, que volia ser discret, ha acabat sota la lupa internacional. I així, l'estiu dels reis i les seves filles ha quedat marcat per una exclusiva inesperada.