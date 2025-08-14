El tuit de Toni Soler sobre Cristiano Ronaldo que se li gira en contra

Tot va començar amb una imatge. Cristiano Ronaldo i Georgina posaven amb el seu anell de compromís. Un diamant de proporcions XXL, brillant i ostentós. A Instagram, la foto acumulava milers de likes i comentaris. Toni Soler, conegut humorista català, va decidir entrar en escena amb un tuit irònic. Només va escriure una paraula: “Expropiï's.”
Amb aquest gest, va voler burlar-se del luxe de la parella. Però no va mesurar l'impacte del seu comentari. Molts ho van prendre com una broma de mal gust. Altres com una mostra de ressentiment. I hi va haver qui, directament, li va contestar amb duresa.
Un "zasca" que es va tornar viral
Francesc Tirador, un usuari habitual de X, va ser qui va reaccionar amb més força. La seva resposta va superar les 25.000 visualitzacions en poques hores. El missatge era directe i sense filtres: “Cristiano s'ho ha pagat amb els seus diners. Tu tot ho pagues amb els nostres.”
I rematava amb un advertiment que va fer tremolar Soler: “Si ens poséssim a expropiar, tu tindries molt a perdre.” El comentari no només assenyalava la hipocresia de l'humorista. També posava sobre la taula una qüestió molt incòmoda: qui paga realment els luxes de Toni Soler?
Toni Soler, la cara del privilegi subvencionat
Toni Soler no és precisament un exemple d'austeritat. Porta dècades vivint dels mitjans públics catalans. La seva carrera sencera ha estat finançada amb diners de tothom. Soler va ser guionista de Buenafuente als anys 90. Després va dirigir programes a TV3 com ‘Malalts de tele’, ‘Set de nit’ o ‘Polònia’.
Tots emesos a la televisió autonòmica catalana. Tots produïts amb subvencions públiques. No ha treballat mai en mitjans privats de manera continuada. No ha arriscat capital propi. Ha construït el seu imperi mediàtic des de la comoditat de les ajudes institucionals.
Denúncies, subvencions i escàndols
El 2023, Toni Soler va ser denunciat per escarni contra els sentiments religiosos. Al seu programa ‘Està passant’, es van burlar de la Verge del Rocío. La Fundació d'Advocats Cristians va presentar la denúncia als jutjats. Ataca aquells que, com Cristiano Ronaldo, han fet fortuna sense ajudes ni favors polítics.
Però això no és tot. La seva productora, Minoria Absoluta, també ha estat investigada. Hisenda va demanar informació sobre els pagaments rebuts per part del Govern català. Les ajudes milionàries a mitjans woke com TV3 han estat constants. Tot això mentre ell segueix donant lliçons a les xarxes socials.
Un contrast que ja no cola
Cristiano Ronaldo ha guanyat els seus diners al camp. Amb esforç, disciplina i talent. No ha depès de subvencions. No viu de diners públics. Et pot agradar més o menys, però la seva riquesa és fruit de la feina. Toni Soler, en canvi, ha construït la seva carrera sobre fons públics. Ha fet sàtira política, sí. Però també ha cobrat religiosament cada mes. Sense arriscar. Sense competir al mercat lliure.
Per això el tuit de “Expropiï's” ha causat tant de rebuig. Perquè qui menys pot parlar d'expropiar és qui mai ha produït riquesa real. Perquè no és humor. És cinisme. El tuit no el va escriure un ciutadà qualsevol. El va escriure Toni Soler, el vividor de TV3.