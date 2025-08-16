Europa contiene el aliento por la información de última hora sobre la infanta Sofía

Europa entera mantiene la atención puesta en la noticia de última hora que afecta directamente a la infanta Sofía. Después de varios días en Mallorca, donde Sofía participó junto a sus padres, los reyes Felipe y Letizia, y su hermana, la princesa Leonor, en actos oficiales y salidas públicas. La Familia Real abandonó la isla para dar comienzo a sus vacaciones privadas.

Como es habitual, el destino exacto se mantiene en secreto. Conocido únicamente por el presidente del Gobierno, en virtud del protocolo que exige que el jefe del Estado informe de su paradero. Cada verano, los reyes disfrutan de su estancia en el Palacio de Marivent, pero siempre reservan unos días para retirarse a un enclave desconocido para el gran público.

| Europa Press

Este año, sin embargo, el misterio se ha visto comprometido. Según filtraciones publicadas por medios internacionales, todo apunta a que Grecia ha sido el país elegido para pasar unos días de descanso en familia. Aunque La Zarzuela no confirma ni desmiente estas informaciones, diversas fuentes señalan que el destino concreto podría ser Doroufi, en el norte del Peloponeso.

La infanta Sofía está de vacaciones por Europa

Este tranquilo enclave costero alberga la mansión de veraneo de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos, quienes habrían abierto sus puertas a la familia real española. Sin embargo, lo que debía ser una escapada idílica para Sofía se ha visto empañado por la amenaza de los incendios que están asolando tanto España como Grecia.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

En territorio español, la oleada de fuegos ha puesto en vilo a numerosas comunidades, y la Casa Real sigue muy de cerca la evolución de la situación actual. Pero ahora, la preocupación se traslada también al país heleno. El norte del Peloponeso sufre incendios de gran magnitud, y aunque por el momento las llamas no han alcanzado Doroufi, la tensión es palpable.

El viaje de Sofía por Europa se podría ver interrumpido

La información de que la infanta Sofía se encuentra en una zona potencialmente amenazada por el fuego ha despertado inquietud en toda Europa. Medios de diferentes países recogen con preocupación la noticia, subrayando que, si la situación empeora, las vacaciones privadas de la Familia Real podrían verse interrumpidas.

De momento, reina la calma en la residencia, pero la incertidumbre crece. Sofía, que ha mostrado en los últimos años un carácter tranquilo y discreto, se enfrenta a unas vacaciones que distan mucho de ser relajadas. Mientras tanto, las autoridades griegas trabajan sin descanso para contener los incendios, y la expectación internacional no deja de aumentar.