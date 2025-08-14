El rei d’Europa que li ha buscat (sense voler) un problema seriós a la infanta Sofia

Les vacances d'estiu de la Família Reial han tornat a generar titulars, encara que aquesta vegada no ha estat pel seu destí en si, sinó pel que implica. El viatge privat dels Reis a terres hel·lenes s'ha creuat de manera inesperada amb una figura que, sense voler, podria haver esquitxat la infanta Sofia. Parlem del rei Guillem Alexandre dels Països Baixos, l'hospitalitat del qual ha acabat col·locant-la al centre d'una incòmoda polèmica internacional.
El problema sorgeix perquè la mansió on podrien estar allotjats, situada a Grècia, ha estat envoltada en polèmiques des de la seva compra el 2012. La mansió dels reis holandesos es va construir en una zona protegida, i el govern grec va haver de privatitzar un accés públic per garantir-ne la seguretat, cosa que va generar protestes. En trobar-se ara la infanta Sofia en aquest mateix lloc, el seu nom podria veure's implicat en una controvèrsia que continua generant incomoditat.
Segons ja han informat People i Tatler, Felip i Letícia s'haurien tornat a allotjar aquest estiu a la luxosa finca dels seus homòlegs holandesos a l'illa de Spetses. No hi ha confirmació oficial de Zarzuela, però el rastre del Falcon i les imatges publicades han reforçat aquesta possibilitat. Encara que sona a una simple escapada privada, l'elecció del lloc podria tenir implicacions molt més delicades del que es preveia.
La presència de la infanta Sofia en un refugi estival marcat per la polèmica
La infanta Sofia es troba allotjada en un refugi d'estiu que ha estat envoltat de controvèrsia durant més d'una dècada. La propietat, valorada en 4,5 milions d'euros, ha estat objecte de nombroses crítiques a causa del seu impacte ambiental i a la construcció d'edificis auxiliars sobre terreny protegit. Aquesta situació ha generat incomoditat entre els veïns i grups locals, que encara qüestionen la legalitat de la mansió, ja que es denuncia que va ser aixecada de manera irregular.
Aquest context no només genera incomoditat a nivell diplomàtic, sinó que també podria associar la Casa Reial espanyola amb un possible cas de tracte de favor estranger. L'elecció d'aquest enclavament, encara que aparentment una simple escapada, ha col·locat la infanta al centre d'una polèmica que involucra tant aspectes polítics com mediambientals.
Encara que Sofia no té responsabilitat en l'elecció de la mansió, la seva presència en aquest lloc l'exposa innecessàriament a una controvèrsia. Aquest episodi adquireix rellevància especialment perquè la infanta, als seus 18 anys, ha començat a assumir un major protagonisme institucional, estant en plena transició cap a la seva vida adulta.
Una invitació que va posar la infanta Sofia en una situació delicada
Fa just un any, es va saber que els Reis havien estat convidats a aquesta mateixa casa en agraïment per l'hospitalitat oferta a la princesa Amalia a Madrid. L'amistat entre ambdues cases reials semblava ser un exemple de bona sintonia europea. Tanmateix, aquest tipus de gestos, encara que benintencionats, no estan exempts de riscos quan es barregen amb propietats polèmiques i qüestions legals no resoltes.
Resta per veure si aquest episodi queda en una simple anècdota d'estiu o si deixa alguna conseqüència institucional. De moment, queda clar que el rei Guillem, sense cap mala intenció, ha posat en un compromís la Família Reial. I amb ells, una jove infanta que s'ha limitat a acompanyar els pares en els seus últims dies de descans abans d'iniciar una nova etapa lluny de casa.