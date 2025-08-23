Sorpresa a la Zarzuela: es confirma el rumor dels viatges privats de la reina Sofia

El Palau de la Zarzuela torna a estar al centre de la polèmica després de confirmar-se un dels rumors que sorgien a l'estiu. La reina Sofia recorre sovint als avions de la flota Falcon per als seus desplaçaments privats. Encara que la utilització d'aquestes aeronaus per part de les autoritats de l'Estat és habitual, la revelació que Sofia els fa servir per als seus viatges ha provocat sorpresa.
La flota dels avions Falcon, integrada per set aparells amb base a Torrejón de Ardoz, forma part de l'Ala 45 de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai.
La seva missió és clara: garantir el trasllat d'autoritats dins i fora del país. Aquests jets privats, però, han estat objecte de polèmiques recurrents pel suposat ús indiscriminat que en fan diferents responsables públics.
La reina Sofia ha fet servir aquests avions per als seus desplaçaments privats
En el cas del Palau de la Zarzuela, els Falcon s'utilitzen tant en viatges oficials com en desplaçaments de caràcter privat. Gràcies a les eines de seguiment aeri, en els darrers anys s'han desvetllat itineraris que no figuraven a l'agenda oficial. Així es va saber, per exemple, que la reina Sofia va viatjar a Palma de Mallorca a bord d'un d'aquests aparells en les seves visites al Palau de Marivent.
La qüestió ha generat una gran controvèrsia perquè, avui dia, no existeix una normativa clara que determini qui pot fer ús del Falcon ni en quines circumstàncies. Tot i que el Consell de Transparència ha insistit en diverses ocasions en la necessitat de publicar de manera detallada els viatges i passatgers d'aquesta flota.
Tothom fora de la Zarzuela pot seguir els itineraris de viatge de la reina Sofia per les apps de rastreig
Les limitacions de seguretat han impedit que aquesta informació arribi íntegrament als ciutadans. Per això el seguiment dels vols, realitzat en la seva majoria per aficionats i plataformes digitals, s'ha convertit en la font principal per destapar aquests desplaçaments.
A la Zarzuela, lluny de desmentir el fet, es reconeix que la reina Sofia utilitza els Falcon en els seus desplaçaments de llarga distància. Es subratlla que es tracta d'un recurs comú a la institució i que el seu ús està plenament justificat per motius de logística i seguretat. Amb tot, la confirmació d'aquests desplaçaments privats no deixa de provocar estupor, revivint el debat sobre la transparència en l'ús de recursos públics per part de la monarquia.