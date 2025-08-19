Arnau Berlanga, Isern a Com si fos ahir, parla sobre si hi serà o no a la temporada 9

El final de la vuitena temporada de 'Com si fos ahir' va deixar els espectadors amb poques incògnites. A diferència d'altres serials de TV3 en què el final de temporada deixava en suspens els espectadors, a 'Com si fos ahir' es tanquen trames. Vam conèixer, això sí, un nou personatge: Diana (Mercè Arànega). Un personatge que promet a la novena temporada que començarà al setembre
Una altra de les preguntes que es fa l'audiència és el futur d'Isern. Aquest personatge, interpretat magistralment pel jove actor Arnau Berlanga, s'ha convertit en una de les grans revelacions. La seva peculiar manera de ser i les seves trames han enganxat milers de seguidors de la sèrie diària de TV3. La incertesa sobre la seva continuïtat a la novena temporada ha generat un mar d'especulacions a les xarxes socials.
Molts es pregunten si la seva història tindrà recorregut als nous capítols. El mateix actor ha decidit posar fi als rumors, aclarint la seva situació contractual i desvelant detalls sobre la seva experiència. El que semblava un paper secundari i de curta durada es va transformar en un fenomen dins la ficció catalana.
De personatge episòdic a peça clau de la trama
Segons ha explicat Arnau en una entrevista a 'El Món', l'arribada d'Isern a l'univers de 'Com si fos ahir' va ser tan inesperada com la seva pròpia personalitat. Arnau Berlanga va aconseguir el paper després d'enviar un videobook a l'arxiu d'actors de la cadena autonòmica.
Curiosament, la seva primera aparició va ser com un simple extra en una festa, un detall que pocs recorden. Poc després, la directora de càsting li va oferir donar vida a Isern, un personatge que inicialment va ser descrit com "bastant friki". La seva obsessió per les comèdies romàntiques i el seu caràcter intrusiu van desconcertar al principi els espectadors.
El que estava previst per a una trama de només sis mesos es va anar allargant gràcies a l'excel·lent acollida. El grup que va formar amb l'Eva (Alícia González Laá) i en Marcel (Nil Cardoner) va resultar ser un èxit rotund. Els guionistes van saber veure el potencial d'un personatge que es movia entre la ingenuïtat infantil i una curiositat gairebé detectivesca. La seva evolució ha estat un dels grans encerts de la temporada, culminant amb la intensa trama de la Vane que va mantenir en suspens l'audiència.
Arnau Berlanga aclareix la seva continuïtat fins a l'octubre
Davant la insistència dels fans, Arnau Berlanga ha esvaït els dubtes en una recent entrevista per al mitjà El Món. L'actor de Sabadell ha confirmat que serà present a l'inici de la nova temporada. "En principi sé que hi seré fins a l'octubre", declarava, deixant clar que la seva participació està assegurada als primers mesos. Actualment, ja es troba gravant els episodis que s'emetran a partir de setembre juntament amb la resta de l'elenc.
Tanmateix, les seves paraules també obren una nova porta a la incertesa sobre què passarà després d'aquesta data. Berlanga no ha pogut confirmar si el seu contracte serà renovat més enllà de la tardor, de manera que el seu futur continua a l'aire.
Mentrestant, el jove actor compagina la seva feina a la sèrie amb la finalització dels seus estudis de Dramatúrgia a l'Institut del Teatre. A més, té entre mans un projecte audiovisual amb el seu germà, el cineasta Pau Berlanga, cosa que demostra el seu gran moment professional.