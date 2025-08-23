Sorpresa en Zarzuela: se confirma el rumor sobre los viajes privados de la reina Sofía

El Palacio de la Zarzuela vuelve a estar en el centro de la polémica tras confirmarse uno de los rumores que venían generando en verano. La reina Sofía recurre con frecuencia a los aviones de la flota Falcon para sus desplazamientos privados. Aunque la utilización de estas aeronaves por parte de las autoridades del Estado es habitual, la revelación de que Sofía las emplea para sus viajes ha provocado sorpresa.

La flota de los aviones Falcon, integrada por siete aparatos con base en Torrejón de Ardoz, forma parte del Ala 45 del Ejército del Aire y del Espacio.

Su misión es clara: garantizar el traslado de autoridades dentro y fuera del país. Estos jets privados, sin embargo, han sido objeto de polémicas recurrentes por el supuesto uso indiscriminado que hacen de ellos diferentes responsables públicos.

Doña Sofía ha usado estos aviones para sus desplazamientos privados

En el caso del Palacio de la Zarzuela, los Falcon se emplean tanto en viajes oficiales como en desplazamientos de índole privada. Gracias a las herramientas de seguimiento aéreo, en los últimos años se han desvelado itinerarios que no figuraban en la agenda oficial. Así se supo, por ejemplo, que la reina Sofía viajó a Palma de Mallorca a bordo de uno de estos aparatos en sus visitas al Palacio de Marivent.

El asunto ha generado gran controversia porque, a día de hoy, no existe una normativa clara que determine quién puede hacer uso del Falcon ni en qué circunstancias. Aunque el Consejo de Transparencia ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de publicar de manera pormenorizada los viajes y pasajeros de esta flota.

Todos fuera de la Zarzuela pueden seguir los itinerarios de viaje de doña Sofía por las apps de rastreo

Las limitaciones de seguridad han impedido que esa información llegue íntegramente a los ciudadanos. De ahí que el seguimiento de los vuelos, realizado en su mayoría por aficionados y plataformas digitales, se haya convertido en la fuente principal para destapar estos desplazamientos.

En Zarzuela, lejos de desmentir el hecho, se reconoce que doña Sofía utiliza los Falcon en sus desplazamientos de larga distancia. Se subraya que se trata de un recurso común en la institución y que su uso está plenamente justificado por motivos de logística y seguridad. Con todo, la confirmación de estos desplazamientos privados no deja de provocar estupor, reavivando el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos por parte de la monarquía.