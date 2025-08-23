Una experta en la Casa Reial destapa el secret que la infanta Cristina estava amagant

Es parla molt sovint sobre les relacions entre els monarques europeus. Cada vegada que es produeix una visita oficial, un viatge d'Estat o una trobada entre reis i reines de les diferents cases reials, els titulars es multipliquen a la premsa. Ara ha sortit a la llum una informació sobre la infanta Cristina que ha confirmat com és la seva relació amb una de les monarques més importants a la premsa internacional.
Els gestos, els looks, les salutacions o fins i tot les paraules que gairebé no s'escolten en públic es converteixen en objecte de debat quan aquestes trobades reials es produeixen. Tanmateix, poques vegades s'arriba a conèixer quina és la naturalesa dels vincles que uneixen o separen els protagonistes d'aquestes monarquies. L'hermetisme al voltant d'aquestes institucions sol ser màxim, i aquesta manca de transparència obre la porta a conjectures, rumors i especulacions.
Un dels exemples més recurrents és la relació entre la reina Màxima dels Països Baixos i la reina Letícia d'Espanya. Són realment amigues o, per contra, es distancien més del que mostren les imatges oficials?
Ningú no esperava el que l'experta en Casa Reial ha tret a la llum
El mitjà especialitzat Royalty ha insistit que, en determinats moments, la tensió entre ambdues és palpable. No obstant això, també existeixen instantànies que expliquen una altra història, com aquella en què se les va veure rient juntes durant una trobada a l'ONU.
Però, segons la periodista i experta en Casa Reial, Pilar Eyre, la clau no està en elles, sinó en una tercera persona: la infanta Cristina.
“Encara que solem comparar Màxima amb Letícia, la realitat és que no semblen ser grans amigues. I la raó és que la reina dels Països Baixos era molt propera a Cristina de Borbó. Quan la infanta vivia a Barcelona, Màxima la visitava amb freqüència, jo crec que aquí rau el motiu de la distància amb l'actual reina d'Espanya”, va explicar la comunicadora.
Sorpresa pel que s'ha destapat sobre la infanta Cristina
El detall no és menor. Tot i que la princesa Amàlia, filla de Màxima i Guillem, va haver de residir a Madrid durant un temps, mai no es va produir una trobada amb Felip VI i Letícia. “No tenim constància que durant aquelles estades a la capital coincidissin amb els monarques espanyols, almenys jo no ho recordo”, va recalcar Eyre.
D'aquesta manera, la periodista ha destapat el que fins ara semblava un secret ben guardat per la mateixa infanta Cristina. La seva estreta relació amb Màxima hauria marcat, de manera silenciosa, la dinàmica entre la reina holandesa i Letícia.
Una amistat passada que, lluny de desaparèixer, continua projectant la seva ombra en les relacions actuals entre ambdues consorts. Deixant entreveure que a la reialesa, com a qualsevol família, els vincles personals poden influir més del que imaginem en la diplomàcia oficial.