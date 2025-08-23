Una experta en la Casa Reial destapa el secret que la infanta Cristina estava amagant

Logo xcatalunya.cat
La infanta Cristina amb expressió seriosa en primer pla amb dos signes d’exclamació vermells al fons.
Sorpresa pel secret que han tret a la llum sobre la infanta Cristina | Europa Press, Google Maps, xcatalunya.cat
Gent

Una experta en la Casa Reial ha tret a la llum el secret que la infanta Cristina fa molt de temps que guarda

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Es parla molt sovint sobre les relacions entre els monarques europeus. Cada vegada que es produeix una visita oficial, un viatge d'Estat o una trobada entre reis i reines de les diferents cases reials, els titulars es multipliquen a la premsa. Ara ha sortit a la llum una informació sobre la infanta Cristina que ha confirmat com és la seva relació amb una de les monarques més importants a la premsa internacional.

Els gestos, els looks, les salutacions o fins i tot les paraules que gairebé no s'escolten en públic es converteixen en objecte de debat quan aquestes trobades reials es produeixen. Tanmateix, poques vegades s'arriba a conèixer quina és la naturalesa dels vincles que uneixen o separen els protagonistes d'aquestes monarquies. L'hermetisme al voltant d'aquestes institucions sol ser màxim, i aquesta manca de transparència obre la porta a conjectures, rumors i especulacions.

Dues dones elegantment vestides, una amb un vestit vermell i l'altra amb un conjunt beix, posen juntes en un esdeveniment.
Tothom parla sobre la relació de Máxima dels Països Baixos amb la reina Letícia | Europa Press

Un dels exemples més recurrents és la relació entre la reina Màxima dels Països Baixos i la reina Letícia d'Espanya. Són realment amigues o, per contra, es distancien més del que mostren les imatges oficials?

Ningú no esperava el que l'experta en Casa Reial ha tret a la llum

El mitjà especialitzat Royalty ha insistit que, en determinats moments, la tensió entre ambdues és palpable. No obstant això, també existeixen instantànies que expliquen una altra història, com aquella en què se les va veure rient juntes durant una trobada a l'ONU.

Però, segons la periodista i experta en Casa Reial, Pilar Eyre, la clau no està en elles, sinó en una tercera persona: la infanta Cristina.

La infanta Cristina d’expressió seriosa caminant a l’aire lliure amb pantalons beix, samarreta negra i jersei clar sobre les espatlles.
La infanta Cristina tindria una gran relació amb Máxima dels Països Baixos | Europa Press

“Encara que solem comparar Màxima amb Letícia, la realitat és que no semblen ser grans amigues. I la raó és que la reina dels Països Baixos era molt propera a Cristina de Borbó. Quan la infanta vivia a Barcelona, Màxima la visitava amb freqüència, jo crec que aquí rau el motiu de la distància amb l'actual reina d'Espanya”, va explicar la comunicadora.

Sorpresa pel que s'ha destapat sobre la infanta Cristina

El detall no és menor. Tot i que la princesa Amàlia, filla de Màxima i Guillem, va haver de residir a Madrid durant un temps, mai no es va produir una trobada amb Felip VI i Letícia. “No tenim constància que durant aquelles estades a la capital coincidissin amb els monarques espanyols, almenys jo no ho recordo”, va recalcar Eyre.

Màxima d'Holanda amb un tocat clar somriu lleugerament mentre mira cap a un costat.
Màxima d’Holanda no es va reunir amb Letícia quan la seva filla vivia a Madrid | GTRES

D'aquesta manera, la periodista ha destapat el que fins ara semblava un secret ben guardat per la mateixa infanta Cristina. La seva estreta relació amb Màxima hauria marcat, de manera silenciosa, la dinàmica entre la reina holandesa i Letícia.

Una amistat passada que, lluny de desaparèixer, continua projectant la seva ombra en les relacions actuals entre ambdues consorts. Deixant entreveure que a la reialesa, com a qualsevol família, els vincles personals poden influir més del que imaginem en la diplomàcia oficial.

