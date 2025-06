Els escortes de Leonor de Borbó es planten després d’un nou contratemps

La formació militar de la princesa Leonor s'ha convertit en una autèntica marató per a l'hereva i per al dispositiu de seguretat que l'acompanya. Després del seu pas per l'Acadèmia General Militar de Saragossa, la seva estada a l'Acadèmia Naval de Marín i el període de pràctiques a bord del vaixell-escola Juan Sebastián Elcano, la princesa afronta ara un nou repte: la seva formació a l'Acadèmia General de l'Aire i l'Espai a San Javier, Múrcia.

Un itinerari militar que no dona treva

La princesa, que actualment es troba completant la seva segona fase d'instrucció militar, aviat iniciarà la seva formació en l'àmbit aeri. Aquest procés forma part del pla dissenyat per preparar la futura cap suprema de les Forces Armades. Les imatges de Leonor embarcada a la fragata Blas de Lezo, participant en exercicis com el Sinkex 25, mostren una jove hereva entregada al seu compromís institucional.

Els agents encarregats de la seguretat de la princesa han manifestat el seu esgotament per les dures condicions que implica acompanyar-la. Segons fonts properes a la Casa Reial, recollides per Monarquia Confidencial, els escortes viuen una “situació límit”, marcada per la pressió mediàtica, les llargues estades lluny de les seves llars i un nivell d'exigència que no deixa espai per al descans.

San Javier, un nou desafiament per a la seguretat

Amb la pròxima etapa a l'Acadèmia de San Javier, el repte dels escortes s'intensificarà. A Múrcia, l'entorn menys controlat i una exposició més gran per part de Leonor complicaran encara més la seva feina. Les pràctiques aèries i l'accés a instal·lacions obertes augmentaran els riscos i la necessitat d'una vigilància extrema.

La Casa Reial és conscient del desgast que travessa l'equip de seguretat i analitza possibles solucions. Entre elles, es contempla la reorganització de l'operatiu amb perfils especialitzats en l'àmbit aeri i amb experiència en entorns militars oberts.

La prioritat és la seguretat de l'hereva

Malgrat les dificultats, l'Estat manté com a prioritat absoluta la seguretat de la princesa. Des de l'entorn de la Casa Reial s'insisteix que qualsevol error derivat de la fatiga dels escortes seria inacceptable: “El que no es pot permetre és que un error per cansament o saturació comprometi la seguretat de la princesa”.

D'aquí que l'opció de renovar l'equip no sigui només una possibilitat, sinó una necessitat operativa, com reconeixen fonts consultades.

El canvi en el dispositiu

La decisió final, que s'anunciarà en les pròximes setmanes, sembla orientada a un relleu parcial de l'equip d'escortes de Leonor, acompanyat d'una revisió dels protocols d'actuació per garantir que l'hereva continuï la seva formació militar sense que això suposi un risc afegit.

Amb el seu pròxim destí a San Javier, la princesa s'enfronta a un dels trams més complexos de la seva formació, i el dispositiu de seguretat s'haurà d'adaptar al mateix ritme per protegir-la en aquesta nova etapa.