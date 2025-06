L'entrevista més colpidora del germà de Kate Middleton

Durant anys, James Middleton —germà petit de Kate Middleton, la princesa de Gal·les— ha guardat silenci. Però en una entrevista amb The Times, ha decidit parlar amb sinceritat sobre la seva lluita contra la depressió, l'ansietat i fins i tot pensaments suïcides, i com l'experiència de la seva germana amb el càncer el va empènyer a compartir la seva veritat.

La seva història no és només una confessió. És una successió de moments foscos i de fortalesa, que demostren com un cognom tan mediàtic pot amagar ferides profundes.

El precipici: quan se li va venir el món a sobre

James confessa que es va trobar a la vora de l'abisme el 2017. “Vaig pujar a una teulada amb la intenció de deixar-me caure”, va relatar, referint-se a la nit en què la seva gossa Ella li va tornar les ganes de viure. Aquell instant va marcar l'inici del seu tractament, on es van diagnosticar depressió, ansietat i TDA. El més revelador: no ho va poder fer sol. La seva família va necessitar unir-se per ajudar-lo a sortir-se'n.

En aquella entrevista, admet: “No estic curat de la depressió; mai podràs curar els problemes de salut mental…”. Una frase que desmunta falsos mites i deixa clar que la recuperació és un camí constant.

El càncer de Kate: un cop familiar… i un motor per parlar

El març de 2024, Kate Middleton va revelar que rebia tractament contra el càncer. Per a James, aquell diagnòstic va ser el detonant per parlar de la salut mental a la seva família. Segons ell, la malaltia va ser “un moment molt dur per a ella i per a tots nosaltres”.

En la seva entrevista, destaca la proximitat emocional entre germans: Kate i Pippa fins i tot van assistir a sessions de teràpia amb ell. “Tenir-les allà significava que sabia que estava envoltat de persones que realment entenien pel que estava passant”. Aquest gest va trencar l'estigma i, a més, va reforçar el missatge que el suport es dona sense condicions: “Només ser-hi és la manera més senzilla de demostrar amor”.

De la tristesa a l'acció: el seu llegat personal

James no només parla, també actua. És empresari, defensor de la salut mental i amant dels animals. El seu llibre Meet Ella: The Dog Who Saved My Life (2024) relata com la seva gossa li va salvar la vida. Ella li va donar un propòsit quan ell estava enfonsat. També ha impulsat campanyes com Pets As Therapy i ha fundat el seu propi negoci de menjar saludable per a gossos.

Casat amb Alizée Thevenet i pare d'un nen nascut el 2023, James projecta avui una estabilitat emocional renovada. Tot i que continua lidiant amb els seus “reptes”, assegura que ha après a veure el positiu en cada dia.

Un desafiament al silenci: de l'estigmatització al diàleg

L'entrevista coincideix amb un moment en què figures com Nicolas Demorand també han alçat la veu sobre la salut mental. El missatge de James és clar: dialogar, acompanyar i no jutjar. La pressió per mantenir una imatge perfecta, pròpia del món real, pot agreujar el malestar emocional. Ell mateix reconeix que va sentir vergonya, por que el diguessin “impostor”.

Reflexió final: obrim els ulls?

La història de James Middleton és vulnerable i poderosa alhora. Ens recorda que, darrere de la pompa reial, hi ha persones amb batalles internes. El seu testimoni humanitza una família acostumada a protocols i somriures oficials, i demostra que la vulnerabilitat és una forma de valentia.

Què pot canviar si comencem a parlar de salut mental sense embuts? I si tots ens atrevíssim a demanar ajuda quan estem al límit? La conversa no s'ha de quedar en la reialesa.