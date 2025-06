Pilar Eyre deixa anar la bomba sobre el príncep Guillem

Enmig de la solemne desfilada militar Trooping the Colour del passat 14 de juny, alguna cosa va cridar profundament l'atenció dels analistes: l'actitud del príncep Guillem. La reputada periodista Pilar Eyre, experta en Cases Reials, ha afirmat que l'hereu al tron britànic “semblava tenir poques ganes de ser rei”. Aquest gest silenciós s'ha convertit en l'epicentre d'un debat que transcendeix el protocol·lari

Un posat seriós en lloc d'entusiasta

Durant l'acte a Horse Guards Parade, Guillem va lluir aquella inexpresiva rigidesa que Eyre qualifica com a “de mal humor i forçat”. El seu rostre, descriu la periodista, mostrava una «expressió de tristesa» i una absència gairebé total de rialles, fins i tot en moments que haurien de reflectir unió i orgull. Les comparacions amb la imatge més distesa del seu pare, Carles III, i el llegat de la seva àvia, Isabel II, en moments similars, han estat inevitables

Crítiques al seu compromís públic

Eyre també posa en evidència que se l'ha vist poc involucrat en compromisos oficials durant els últims mesos. “Fa mesos que gairebé no té cap activitat pública” i “es pren vacances cada dos per tres”, destaca la periodista. Aquest desencís entre el rol esperat dels hereus i la seva pràctica real ha fet que tant premsa com analistes adverteixin sobre un possible desgast de suport popular si aquesta tendència continua

Kate, el contrapunt perfecte

En contrast, Kate Middleton va tornar a brillar. Eyre va apuntar que la princesa de Gal·les va oferir “el millor exemple de la Corona”, destacant el seu saber estar i la calidesa mostrada al costat dels seus fills al balcó del palau. Fins i tot el seu gest en esternudar i tossir va ser interpretat com un instant humà enmig de tanta rigidesa; un reflex d'honestedat que contrasta amb el posat distant de Guillem

Reaccions d'altres experts

Jennie Bond, veterana experta en reialesa, va oferir una lectura diferent: considera que el fet que Guillem aparegués al costat del seu pare i no de la seva esposa al balcó va equivaldre a un senyal de “retorn a la normalitat” després d'un any d'absència de la princesa pel seu tractament contra el càncer. Lluny d'interpretar això com a menyspreu, Bond ho veu com un acte de responsabilitat patriòtica

Un futur incert per a la Corona britànica?

L'hipòtesi de Pilar Eyre genera una pregunta inevitable: què passarà quan Guillem assumeixi plenament el tron? Eyre adverteix d'un possible “minvat sentit del deure” del príncep, comparat amb el compromís inqüestionable del seu pare o de la seva àvia. El rumb de la monarquia podria dependre de la seva voluntat d'abraçar el protagonisme públic amb fermesa

La tensió entre voluntat personal i obligació institucional és l'eix central d'aquest moment crucial per als Windsor. Estem davant d'un desplomament de compromís del segon en la línia de successió o simplement davant d'un gest puntual? Només la seva pròxima agenda oficial i futurs actes respondran

Amb el regnat de Carles III en un moment fràgil i Kate en un protagonisme creixent, la figura de Guillem rep atenció com mai abans: per la seva actitud, la seva empatia i, sobretot, pel seu compromís amb el futur de la Corona. Serà suficient per mantenir l'estabilitat del tron britànic?