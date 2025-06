Greu problema de Leonor de Borbó amb els seus escortes

La vida de Leonor de Borbó sempre ha estat sota la lupa pública, però l'expectació ha assolit un nou nivell. La recent filtració sobre la seva tensa relació amb l'equip d'escoltes que l'acompanya diàriament, especialment en una etapa marcada per una agenda plena de compromisos i una vigilància constant, ha provocat un conflicte inesperat a la Casa Reial

Moment de tensió

Tot va començar amb un episodi que ha sacsejat els fonaments de l'equip de seguretat de la princesa Leonor. Segons fonts properes a la Casa Reial i una exclusiva que ha corregut com la pólvora a les xarxes socials i programes especialitzats, l'hereva hauria protagonitzat un enfrontament tens amb dos dels seus escoltes personals

El detonant hauria estat una discussió arran de l'estricta vigilància que exerceixen sobre ella. Segons la reconstrucció dels fets, Leonor, acostumada des de petita a conviure amb la discreció del seu entorn, hauria sentit que els seus límits personals estaven sent vulnerats per l'actitud d'aquests agents. L'ambient, ja carregat per la pressió diària, va esclatar quan la princesa es va encarar directament amb els dos escoltes, exigint respecte i una certa autonomia en el seu dia a dia

| @CasaReal, XCatalunya

La trucada de Leonor

Lluny de limitar-se a una simple queixa, Leonor hauria anat un pas més enllà: va amenaçar de prendre mesures dràstiques si la situació no canviava. La notícia assenyala que la princesa hauria fet una trucada a responsables de la Casa Reial, expressant la seva disconformitat i exigint una solució immediata. El missatge era clar: “O es canvia l'actitud, o es canvia el personal”

Aquest gest, poc habitual en una figura tan controlada mediàticament, ha generat un debat sobre el caràcter de la princesa i la seva creixent maduresa. No és la primera vegada que des del seu entorn es filtren dades sobre la seva forta personalitat, però sí que és un dels episodis més tensos protagonitzats per l'hereva en relació amb el seu equip de seguretat

No és un cas aïllat

La Casa Reial, fidel al seu estil, ha evitat fer declaracions directes sobre l'incident. Tanmateix, fonts no oficials han deixat caure que, després de la queixa de la princesa, l'actitud de l'equip de seguretat s'ha revisat, buscant una convivència més equilibrada entre protecció i respecte a la privacitat de Leonor

| Casa Real, XCatalunya

A les xarxes socials, el tema ha estat tendència durant hores. Moltes veus han mostrat comprensió cap a la princesa, destacant la dificultat de créixer sota la vigilància constant. Alguns usuaris recorden altres episodis recents en què membres de la família reial han mostrat la seva incomoditat per la manca d'intimitat, mentre que d'altres critiquen la reacció de Leonor, interpretant la seva actitud com un símptoma de la pressió i l'aïllament que implica la seva posició

No han faltat les comparacions amb altres hereus europeus, com Amalia dels Països Baixos o Elisabeth de Bèlgica, que també han manifestat de vegades la necessitat de més llibertat en la seva vida privada

Un episodi que obre debat

Aquest incident suposa un nou repte per a la imatge pública de Leonor de Borbó. El seu enfrontament amb els escoltes no només revela el desgast que pot provocar una vida sota supervisió permanent, sinó que també posa de manifest el seu caràcter decidit. Per a molts, aquest episodi serà recordat com el moment en què la princesa va reclamar el seu espai personal de manera taxativa

| Casa Real, XCatalunya

La notícia ha obert el debat sobre els límits de la protecció i l'autonomia en les noves generacions de la reialesa. El focus continuarà posat sobre Leonor, que s'enfronta a un futur ple de desafiaments, tant públics com privats