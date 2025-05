L'entrevista viral d'Eva Longoria parlant en català

La catifa vermella dels Premis Platino 2025 va estar plena d'estrelles, però cap va deixar una empremta tan entranyable com Eva Longoria. L'actriu estatunidenca no només va brillar per la seva elegància, sinó que va conquerir les xarxes socials amb una inesperada declaració d'amor... en català. I és que Longoria no es va limitar a somriure per a les càmeres: va parlar, va fer broma i va emocionar.

Va ser durant una entrevista amb RTVE Catalunya a la roda de premsa prèvia a la gala. Davant la sorpresa dels mitjans i del públic, Longoria no va dubtar a expressar-se amb desimboltura en català, demostrant que no es tractava d'un gest après de memòria, sinó d'una llengua que coneix, aprecia i amb la qual se sent còmoda.

Una relació especial amb Catalunya

La història de Longoria amb aquesta terra no és nova. El 2022 va viure sis mesos a Peralada per motius de rodatge, i des de llavors conserva un afecte especial per la cultura i la gastronomia local. “M'encanta Catalunya”, va afirmar amb entusiasme. En cada frase es percebia una barreja de respecte, admiració i afecte que no es pot forçar.

I el millor és que no es va quedar en la superficialitat: va esmentar plats típics, costums quotidians i fins i tot la seva rutina de cafès matinals a la cafeteria del seu antic barri. Però si hi va haver alguna cosa que va fer esclatar de tendresa les xarxes socials va ser la seva confessió culinària: “No puc viure sense fuet”, va dir sense pudor.

El porta fins i tot a la maleta quan torna als Estats Units, encara que l'hagi d'amagar a la duana. “Quan em pregunten si porto alguna cosa d'Espanya, jo dic que no”, va afegir entre rialles. Aquesta declaració, tan propera i sincera, ha convertit Eva en un símbol inesperat del soft power gastronòmic català.

Un vincle que va més enllà del rodatge

L'actriu no només s'ha deixat seduir pels sabors i paisatges de l'Empordà, sinó que ha fet de Catalunya una de les primeres parades del seu nou projecte amb CNN. En aquest programa de viatges i gastronomia, Longoria recorrerà Espanya tastant productes locals, i la seva aventura començarà al Castell de Peralada. Un entorn que coneix i que, segons confessa, li porta records inoblidables.

Per a Longoria, no es tracta només d'un destí atractiu: és un lloc amb el qual ha teixit un lligam personal. La seva capacitat per recordar expressions en català, la seva defensa del fuet i el seu entusiasme a l'hora de parlar dels seus dies aquí mostren una connexió autèntica, allunyada de la posada turística.

La desimboltura que ha conquerit internet

L'entrevista s'ha fet viral en qüestió d'hores. Desenes de milers d'usuaris han compartit el vídeo a les xarxes socials, destacant la seva humilitat, simpatia i el seu respecte per la llengua catalana. En una època en què moltes personalitats estrangeres es limiten a somriure o repetir frases apreses, Eva Longoria ha trencat tots els esquemes.

I encara que tot això ja seria motiu suficient per estar en boca de tothom, el més impactant es va revelar al final: el diari que va recollir aquest preciós moment va ser ni més ni menys que Mundo Deportivo, un mitjà més conegut per les seves portades esportives que per entrevistes culturals