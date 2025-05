Melody trenca el seu silenci i esclata contra Broncano: 'Jo mai...'

La reconeguda cantant Melody ha tornat a protagonitzar titulars després d’un comentari molt contundent cap al popular presentador David Broncano i el seu programa 'La Revuelta'. Tot va començar durant una entrevista recent a RTVE, en què Melody va aprofitar per aclarir certes qüestions que generaven polèmica a les xarxes socials.

Tensió durant l’entrevista

Durant l’entrevista, Melody va expressar amb fermesa el seu desacord amb la manera en què es va tractar la seva participació al certamen musical europeu. Segons les seves pròpies paraules, tot i que sempre ha mantingut un perfil humorístic i desenfadat, hi ha temes delicats que no s’haurien de prendre a la lleugera. Concretament, va esmentar la importància de tenir cura del respecte cap a la salut mental: "Crec que la salut mental no és per portar a l’humor, perquè cadascú lluitem amb la nostra motxilleta i jo crec que això s’ha de respectar".

Les crítiques van sorgir quan des de 'La Revuelta', el programa conduït per Broncano, es van fer comentaris que l’artista va considerar fora de lloc, burlant-se no només del canal sinó també de la seva pròpia posició al concurs europeu. Melody, visiblement afectada però serena, va aclarir: "Em sembla de molt mal gust que arribin a riure’s del propi canal i del propi artista que ha fet que Espanya sencera s’uneixi per amor a l’art".

| YouTube, Diana's images, XCatalunya

Reaccions després de la trobada

Les paraules de Melody van generar ràpidament rebombori a les xarxes socials, especialment a plataformes com Twitter i Instagram, on els usuaris van debatre intensament sobre els límits de l’humor i la responsabilitat mediàtica. Alguns van donar suport rotundament a la postura de la cantant, emfasitzant la necessitat de més sensibilitat a la televisió. D’altres van defensar l’estil característic de Broncano, argumentant que no hi havia intenció maliciosa darrere l’humor emprat a 'La Revuelta'.

Melody va insistir que la seva reclamació no era personal, sinó una defensa clara cap al respecte entre professionals i cap a un tema tan sensible com la salut mental. "Jo respecto molt cadascuna de les persones i no s’ha de burlar del lloc i del número perquè jo no em fico a les audiències de cadascú", va assenyalar taxativa durant l’entrevista.

El debat va quedar obert, i tot i que ni Broncano ni el seu equip han respost oficialment, no es descarta que en els pròxims dies puguin pronunciar-se o fins i tot convidar l’artista a aclarir públicament qualsevol malentès.

No és la primera vegada que un entrevistat s’encara amb l’humorista

Aquest episodi recorda altres casos recents en què celebritats espanyoles han alçat la veu per defensar els seus límits personals davant bromes considerades de mal gust. Melody, coneguda pel seu caràcter fort i decidit, sembla no tenir cap intenció de quedar-se callada davant situacions que considera injustes.

Queda pendent ara saber si aquest encreuament de declaracions obrirà una conversa més profunda sobre l’ètica als mitjans i com aquests aborden temes tan importants com la salut mental dels famosos. Serà aquest un punt d’inflexió per a programes que tradicionalment han jugat al límit de l’humor?