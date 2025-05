Adéu a Szczesny, nova opció del Barça per a la porteria: 20 milions

El FC Barcelona afronta setmanes clau per determinar qui defensarà la seva porteria la pròxima temporada. El futur de la meta blaugrana està en l'aire, i la direcció esportiva treballa a contrarellotge per assegurar un porter fiable que aporti seguretat i experiència. La incertesa creix davant la possible marxa de l'actual porter titular, la continuïtat del qual encara no està confirmada.

El porter Wojciech Szczesny encara no ha decidit si renovarà el seu vincle amb el club català. El porter polonès, encara que reconegut per la seva experiència i trajectòria en equips importants com Juventus i Arsenal, està davant la possibilitat de deixar el club aquest estiu. La seva situació contractual obliga el Barça a explorar alternatives immediates, buscant un relleu que pugui mantenir l'alt nivell competitiu que demanda la porteria blaugrana.

Nova alternativa per al Barça: Marcin Bulka

En aquest escenari apareix una figura emergent: Marcin Bulka, porter del Niza, representat pel reconegut agent israelià Pini Zahavi. Segons ha revelat el periodista Adrián Sánchez, Bulka abandonarà França aquest estiu amb un preu inferior als 20 milions d'euros, xifra que podria encaixar perfectament en els paràmetres econòmics del Barça.

| OGC Niza

Bulka no és un desconegut en l'òrbita blaugrana. El passat setembre, en ple període de lesions de Ter Stegen, el polonès ja va ser ofert al club català. Ara, mesos després, aquesta opció torna a prendre força donada la incertesa al voltant del futur immediat de la porteria del Camp Nou.

El seu passat 'blaugrana'

Format inicialment en equips locals polonesos, Bulka va passar a l'Escola Varsòvia, acadèmia que manté un acord de cooperació amb el Barça, coneguda col·loquialment com la "Masia de Varsòvia". Aquest detall afegeix un vincle sentimental i estratègic entre el jugador i el club blaugrana.

Les seves xifres aquesta temporada mostren 41 gols encaixats en 34 partits de Ligue 1 i 14 gols en 6 partits d'Europa League. Encara que aquests números reflecteixen un marge de millora, també posen en valor la seva notable participació, amb més de 3.600 minuts en camp durant aquesta campanya. Bulka ofereix a més joventut i potencial de creixement, característiques valorades per la direcció esportiva blaugrana per construir un projecte sostenible a llarg termini.

Influència de l'agent Pini Zahavi

Un altre factor determinant és la figura de Pini Zahavi, la bona relació del qual amb Joan Laporta facilita significativament qualsevol negociació. Zahavi ha tingut protagonisme en fitxatges clau recents, com el de Robert Lewandowski o l'entrenador alemany Hansi Flick, així com en la representació de joves talents de La Masia com Dani Rodríguez i Àron Yaakobishvili.

Aquesta proximitat estratègica podria accelerar considerablement l'arribada de Bulka al Camp Nou, brindant al Barça una solució relativament econòmica i potencialment segura per reforçar la porteria.