'Com si fos ahir' del 27 de maig: La reacció del Toni petit que espanta la Naiara

El capítol de Com si fos ahir del dimarts 27 de maig arriba amb situacions delicades, confessions incòmodes i trobades que no acaben com s’esperava, posant a prova els sentiments i la sinceritat dels protagonistes.

A la primera de les trames, veurem que la Naiara pren la iniciativa i decideix ser honesta amb el Toni Petit sobre el que va passar recentment a l’hospital. Li explica que va ser el seu pare qui va prohibir al Karim d’anar-lo a veure quan estava ingressat, amb l’esperança que el Toni entengui millor la situació i pugui reconciliar-se amb el Karim. Però la reacció del Toni no és la que ella esperava: en comptes d’agrair la sinceritat i buscar una aproximació, el Toni es mostra distant i no acaba de superar la seva decepció.

Aquest gest deixa la Naiara amb un sentiment de frustració i tristesa, veient com la relació entre els tres continua marcada per la tensió i la falta de comprensió. A més les coses s’estan complicant per al Karim. Malgrat no té la culpa de res, la declaració de l’autor de l’apunyalament i d’un testimoni, podrien fer dubtar encara més al Toni. I de retruc, al Toni petit. La Patri proposa al Toni que vagi a descansar a casa, que ella ja es queda una estona amb el Toni petit. Ho sabrà el Bernat?

| Instagram, TV3

L'Isern 'intoxica' contra la Vane

Mentrestant, la relació entre la Vane i el Marcel fa un gir inesperat. La Vane, animada per la bona convivència recent, s’atreveix a fer un acostament més personal al Marcel, buscant una complicitat que vagi més enllà de l’amistat. Li proposa anar esmolar els ganivets de cuina i després al cinema. Però el Marcel, lluny de correspondre-hi, la rebutja, ja que li té por.

Tampoc ajuda tot el què diu l’Isern. “Si la gent retalla cares de persones és perquè alguna cosa molt xunga passa”, comenta, augmentant la por del Marcel. Per acabar-ho d’adobar, asegura, en referencia a la Vane que “si els hi mous les coses encara que sigui un centímetre, es poden tornar boges”.

Cita Ivan-Víctor

Finalment, l’Ivan descobreix que sent una atracció especial pel Víctor. Amb la complicitat de la Noe (Elena Gadel), que vol ajudar-lo a fer un pas endavant, organitzen una cita per veure si poden connectar més enllà de l’amistat. Però, tot i les bones intencions i el desig de la Noe que tot vagi bé, la trobada no acaba sent un èxit. La cita no flueix com esperaven.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 27 de maig de 2025?

El segon episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Durarà, segons la programació oficial de TV3, trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.