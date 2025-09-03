Tom Parker rep una notícia sobre la seva mare, la reina Camila, que el deixa bloquejat

Tom Parker ha quedat completament paralitzat després de rebre una notícia inesperada sobre la seva mare, la reina Camila. La informació ha sortit a la llum en un nou llibre sobre la monarquia britànica, i ha generat una onada de reaccions. Ningú del seu entorn més proper s'imaginava que aquest episodi existia, ni molt menys que afectaria tan de ple la seva vida familiar.
La sorpresa de Tom ha estat total en descobrir un capítol ocult del passat de Camila. La revelació, detallada al llibre Power and the Palace, del periodista Valentine Low, ha revelat un fet que la reina havia mantingut en la més estricta intimitat. Segons relata l'autor, la reina va viure un intent d'abús quan era adolescent, mentre viatjava en tren cap a l'estació de Paddington, a Londres.
Camila va ser abordada per un desconegut que es va asseure al seu costat. L'home va començar a envair el seu espai i a comportar-se de manera inadequada, apropant-se cada cop més. Lluny de quedar-se paralitzada, va reaccionar amb determinació, es va treure una sabata i el va colpejar amb força.
L'episodi que va marcar la reina Camila
Després d'aquest gest de valentia, Camila va esperar a arribar a l'estació i va buscar un guàrdia uniformat. Li va explicar el que acabava de passar i l'individu va ser detingut poc després, segons es recull al llibre. Aquest episodi es va mantenir en secret durant dècades i només el coneixien algunes persones molt properes, entre elles, Boris Johnson.
Va ser precisament a l'aleshores alcalde de Londres a qui la reina Camila li va explicar el que havia passat durant una conversa el 2008 sobre l'obertura de centres d'atenció a víctimes. El seu director de comunicació, Guto Harri, recorda que Johnson es va interessar per què havia fet ella en aquell moment, i la resposta va ser taxativa: “Vaig fer el que em va ensenyar la meva mare”. Aquella anècdota va quedar gravada a la memòria dels qui hi eren presents.
El secret que va canviar la visió de Tom Parker sobre la seva mare, la reina Camila
Tom Parker, per la seva banda, desconeixia completament aquesta part del passat de la seva mare. Fonts properes asseguren que, en assabentar-se'n, va necessitar diversos minuts per assimilar el que havia llegit. No entenia com una cosa tan forta havia romàs oculta, fins i tot per al seu cercle més íntim.
Aquest descobriment ha suposat un abans i un després en la percepció que Tom té de la seva mare. Sempre l'ha considerada una dona forta, però no s'imaginava fins a quin punt aquella fortalesa venia d'experiències tan personals i marcades pel perill. La història l'ha fet reflexionar sobre quant desconeixem de les persones més properes, fins i tot quan es tracta d'una figura tan pública.
Tot i que mai no ha fet referència directa a aquest episodi en els seus discursos, Camila ha centrat la seva tasca en la protecció de dones i nenes. Tom ara entén que la seva implicació no ha estat casual. Aquesta lluita neix d'una experiència personal que la podria haver marcat d'una altra manera.
La lluita silenciosa de la reina Camila
El llibre de Valentine Low no només revela aquest fet concret, sinó que també dibuixa una imatge més íntima i real de la monarquia. A les seves pàgines, la reina no és només una consort amb responsabilitats, sinó una dona que ha sabut refer-se, créixer i actuar en silenci des de l'experiència personal. Per al seu fill, aquesta nova dimensió ha estat tan impactant com reveladora.
La notícia ha generat un enorme rebombori mediàtic, però des de l'entorn no s'han ofert declaracions oficials. Tanmateix, qui coneix Camila afirma que ella ha preferit mantenir aquest succés al marge per no desviar l'atenció d'altres víctimes. No ha volgut que la seva història personal sigui el centre, sinó un impuls més per canviar les coses des de dins.
El llibre ha ofert, sense buscar-ho, un pont nou entre mare i fill, una conversa pendent que, en sortir a la llum, ha unit més la família. Per a Tom Parker, el que va començar com una lectura inesperada ha acabat sent una lliçó vital. I sobretot, una confirmació que darrere del títol de reina, hi ha una dona valenta la història de la qual mereix ser escoltada.