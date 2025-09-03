Demi Moore destapa el que molts es pregunten sobre Bruce Willis: 'No hi ha...'

L'estat de salut de Bruce Willis no deixa de generar preocupació entre els seus seguidors i la seva família més propera. Aquesta setmana, la seva dona Emma Heming va participar en una entrevista amb Oprah Winfrey. Allà, va obrir el seu cor per parlar del difícil camí que afronta des que a l'actor se li va diagnosticar demència frontotemporal el 2023.
El més impactant va arribar quan Oprah va compartir un vídeo de Demi Moore, exdona de Willis, que va destapar el que molts s'estan preguntant. "No hi ha una guia per afrontar això, i òbviament, ser l'exdona, encara que la nostra família està molt connectada, és una posició interessant", va expressar. Les seves paraules van reactivar la conversa sobre la unió del clan Willis i van deixar a l'aire una pregunta inevitable: com s'enfronta una família sencera a un procés tan devastador?
Demi Moore trenca el seu silenci sobre la difícil situació de Bruce Willis
El diagnòstic de Bruce Willis es va fer públic fa poc més d'un any, al març de 2023, i des de llavors la família ha mostrat una unió indestructible. Emma Heming, amb qui l'actor té dues filles, Mabel, de 13 anys, i Evelyn, de 10, va prendre la difícil decisió de traslladar-lo a una residència especialitzada per rebre cures permanents.
Demi Moore, que va estar casada amb Bruce Willis entre 1987 i 2000, forma part activa d'aquesta família ampliada juntament amb les seves filles grans, Rumer, Scout i Tallulah. Tot i haver-se divorciat fa més de dues dècades, l'actriu ha romàs a prop de Bruce i d'Emma, mostrant un front unit.
La tensió emocional, però, ha estat evident, ja que la malaltia va canviar la dinàmica de tothom. Heming va reconèixer que durant un temps va aïllar les seves filles per protegir el seu marit: "No sabia si els pares se sentirien còmodes deixant els seus fills a casa nostra. Vaig aïllar tota la nostra família, i va ser intencionat… Va ser una època difícil".
El moment més destacat de l'entrevista d'Oprah va arribar amb el vídeo de Demi Moore. L'actriu, de 61 anys, va reflexionar amb gran sinceritat: "No hi ha una guia per afrontar això, i òbviament, ser l'exdona, encara que la nostra família està molt connectada, és una posició interessant". El seu comentari va obrir un angle poc explorat: com una exdona assumeix la proximitat a una família que travessa una crisi tan dolorosa.
Moore va anar més enllà, en reconèixer l'enteresa de la dona de l'actor: "Emma va haver de fer un gran esforç per resoldre tot això. I el més bonic, ella en parla al seu llibre, reconeixent la importància que els cuidadors es cuidin a si mateixos. Si no dediquen aquest temps a assegurar-se d'estar bé, aleshores no poden ajudar ningú més", va reconèixer.
Amb una barreja de compassió i respecte, la Demi va afegir: "Sento moltíssima compassió per l'Emma, sent una dona jove. Ningú no podria haver previst on acabaria això i realment crec que ha fet una feina magistral". La declaració va ser interpretada com un suport públic a Heming, que havia estat objecte de crítiques per traslladar Willis a una residència.
Emma Heming afronta crítiques i defensa les seves decisions sobre Bruce Willis
La dona de Bruce Willis va relatar a l'entrevista amb Oprah Winfrey com de dur va ser traslladar el seu marit a una residència especialitzada, però va recalcar que era el correcte. Ja ho havia explicat a Diane Sawyer a l'especial d'ABC titulat Emma i Bruce Willis: El Viatge Inesperat. "És una de les decisions més difícils que he hagut de prendre fins ara", va dir aleshores.
Les crítiques cap a Heming van arribar després d'aquest moviment, ja que alguns van considerar que l'hauria d'haver cuidat a casa. Ella ho va voler explicar amb honestedat: "Sabia que en Bruce hauria volgut això per a les nostres filles. Hauria volgut que visquessin en un entorn que satisfés les seves necessitats, no les seves".
Una declaració que va mostrar que la seva prioritat no era només el benestar de l'actor, sinó també el de Mabel i Evelyn. A més, en la seva xerrada amb Oprah, Heming va admetre que en el passat havia arribat a aïllar les seves dues filles del món exterior per protegir el seu marit. Per això, ara ha canviat l'estratègia i assegura que manté la proximitat amb Willis visitant-lo dues vegades al dia.
"Hi vaig almenys dues vegades al dia per a l'esmorzar i el sopar. És la nostra segona casa, així que les nenes tenen les seves coses allà", va comentar. Amb aquesta rutina, la dona de l'intèrpret de La Jungla de Cristall busca que les seves filles no perdin la connexió amb el seu pare tot i les limitacions de la malaltia.
Demi Moore i Emma Heming han demostrat que l'amor per Bruce Willis transcendeix qualsevol ruptura o circumstància personal. Els seus testimonis reflecteixen una família que s'enfronta unida a la demència frontotemporal que afronta l'actor. Sens dubte, es tracta d'un exemple per a molts en situacions similars.