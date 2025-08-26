Joan Carles I protegeix els seus fills i pren una ferma decisió amb Corinna Larsen

El rei Joan Carles ha pres una decisió irrevocable respecte a Corinna Larsen, una figura clau en els capítols més polèmics de la seva trajectòria. L'exmonarca ha actuat amb determinació, en un intent de protegir tant el seu llegat com la tranquil·litat dels seus fills. Tot i que l'empresària alemanya va deixar una empremta profunda en ell, ara tot indica que ha arribat el moment de trencar amb el passat.
Durant anys, Corinna Larsen va ser molt més que una amiga propera per a Joan Carles I, va ser una presència constant en el seu entorn més íntim. La relació que van mantenir no va ser un secret, i la seva influència va arribar a assolir nivells que van preocupar fins i tot la família reial. Ara, però, el rei ha decidit donar per acabada tota comunicació directa amb ella, un gest que revela el profund desencís que sent.
Segons fonts properes, Joan Carles ha trencat tot contacte amb Corinna i només es comunica amb ella a través dels seus advocats. Aquesta decisió, que ha sorprès alguns, però era esperada per altres, marca la fi d'una etapa. L'excap d'Estat, decebut i ferit, ha optat per no dedicar-li ni una línia a les seves memòries, que veuran la llum aviat.
Corinna Larsen, esborrada de les memòries del rei Joan Carles
L'obra en qüestió es titula Reconciliació i es publicarà simultàniament a Espanya i França el mes de novembre. És un relat en primera persona, elaborat juntament amb l'escriptora Laurence Debray, on Joan Carles repassa moments crucials de la seva vida i del país. L'exclusió de Corinna d'aquestes pàgines és una decisió significativa que parla per si sola sobre el lloc que avui ocupa en la seva memòria.
Durant més de vuit anys, Corinna Larsen va ser vista com una 'reina a l'ombra', i el seu paper a la vida de Joan Carles I va ser molt més que simbòlic. Ella mateixa presumí de tenir “el cervell d'un home en un cos de dona”, una combinació que, segons les seves pròpies paraules, va captivar el rei des que es van conèixer el 2004. Fins i tot es va arribar a plantejar un matrimoni entre tots dos, amb el consentiment dels fills del monarca.
La ruptura definitiva amb Corinna Larsen marca un abans i un després per al rei Joan Carles
Joan Carles va arribar a comunicar a Mariano Rajoy el seu desig de casar-se amb Corinna i va demanar la benedicció del seu propi pare, convençut que ella era la seva companya definitiva. Tanmateix, la relació es va esquerdar després d'una sèrie de revelacions que van malmetre la confiança entre tots dos. Entre rumors d'infidelitat per part del rei i pressions institucionals per la seva abdicació, la història d'amor es va anar apagant.
Avui, el rei emèrit fa un pas més enllà en esborrar qualsevol vestigi públic d'aquella etapa. La seva decisió no només tanca un capítol personal, sinó que també protegeix la imatge pública dels seus fills i enforteix el seu propòsit de reconciliar-se amb l'opinió pública. En aquest final sense retorn, Joan Carles I sembla haver triat clarament entre passat i futur.