Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Primer pla de Meghan Markle seriosa i el príncep Harry somrient en un fons de restaurant difuminat.
La Meghan ha celebrat el seu aniversari, acompanyada d'en Harry, en un exclusiu restaurant de Beverly Hills | Europa Press, Pexels, xcatalunya.cat, Kristina Paukshtite
Gent

Entrem al restaurant exclusiu on Harry i Meghan han fet una gran festa

El racó de Beverly Hills que va brillar amb llum pròpia la nit més especial per a Meghan Markle i el príncep Harry

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

En cada aparició, Harry i Meghan desperten expectació per les seves activitats, declaracions o celebracions. Amb un estil cuidat i un magnetisme que travessa fronteres, s'han convertit en protagonistes de moments que marquen tendència. L'atenció dels mitjans està centrada en ells i en cadascun dels seus moments.

Aquesta vegada, el focus va ser a Califòrnia i en el quarantè quart aniversari de Meghan. Harry i ella van gaudir d'una vetllada que va unir gastronomia, amistat i l'encant d'un espai que ja és referència internacional. Va ser un esdeveniment privat del qual, la duquessa, només va mostrar un moment a les seves xarxes.

Dona bufant una espelma en un pastís decorat amb flors grogues en un restaurant elegant
Meghan Markle ha celebrat el seu aniversari número 44 envoltada de luxe | Instagram, @meghan

Un escenari a l'altura de Meghan i Harry

Meghan va compartir a Instagram una fotografia que la mostra bufant les espelmes d'un pastís guarnit amb flors. “Bufant les espelmes en unes boniques 24 hores, i agraint al meu marit, amics i família per fer-ho tan especial. I a tots vosaltres, que encara que no us conec, m'envieu amor cada dia”, va escriure per als seus milions de seguidors.

El lloc escollit va ser Funke, a Beverly Hills, un restaurant que combina cuina italiana d'alt nivell amb un ambient exclusiu. La duquessa no va escatimar en elogis: va qualificar l'experiència com “un dels cinc millors àpats de la meva vida. Extraordinari; gràcies per una experiència gastronòmica excel·lent”

Terrassa elegant de restaurant a l’aire lliure amb taules i butaques, envoltada de palmeres i llums càlides al capvespre
La terrassa que va publicar el restaurant dilluns, mencionant que seria una gran nit | Instagram, @funke_la

Vistes de pel·lícula i ambient únic

El restaurant Funke porta el nom del seu creador, Evan Funke, un xef californià. És reconegut per la seva mestria en les tècniques tradicionals de la pasta italiana. Nascut a Santa Mònica, ha estat nominat dues vegades al premi James Beard i protagonitza Chef’s Table: Noodles a Netflix.

Funke no és només un temple culinari, és un escenari que embolcalla els seus comensals en una experiència sensorial completa. Situat al cor de Beverly Hills, presumeix d'un impressionant rooftop que ofereix vistes panoràmiques als turons de Hollywood, les muntanyes i l'arquitectura més icònica de la zona.

La disposició dels seus espais afavoreix la intimitat, amb àrees dissenyades per a trobades privades. Cada detall, des de la il·luminació fins a la música ambiental, està pensat per crear un clima exclusiu, lluny de mirades indiscretes. A més de la seva sala principal, Funke compta amb un bar que s'ha convertit en un punt de trobada per a qui busca alguna cosa més que un simple aperitiu.

Amb elaboracions en cru, selectes porcions de caviar i plats per compartir. La cocteleria és d'alt nivell, amb creacions com el Negroni amb oli d'oliva sicilià o el Martini amb tomàquet. No és difícil imaginar Harry i Meghan allargant la vetllada aquí, gaudint de la calma que ofereix el lloc.

Menjador elegant amb taula ovalada de fusta, cadires entapissades, copes i plats disposats, espelmes enceses i parets verdes decorades amb miralls i quadres
La zona privada del restaurant escollit per Meghan i Harry per a la celebració | Instagram, @funke_la

La nit de Meghan i Harry que va donar de què parlar

Dilluns, el mateix restaurant va publicar a les xarxes una imatge de la seva terrassa juntament amb el missatge: “Serà una nit preciosa al terrat (...) aquesta nit. I creiem que és una manera perfecta de començar la setmana”. Entre els comentaris, molts usuaris van agrair a l'equip per rebre la duquessa o van fer referència directa a la seva presència.

Dona de cabell fosc i llarg asseguda en una cadira de fusta, somrient i vestida amb un conjunt de color crema
Meghan Markle va viure la seva nit especial i inoblidable en fer 44 anys | Instagram, @princeandprincessofwales

Funke és, en essència, un refugi urbà per a qui valora tant el gust com l'entorn. Un espai que ofereix privacitat, vistes incomparables i un servei que fa sentir a cada convidat com si el lloc estigués reservat només per a ell. No és d'estranyar que Harry i Meghan l'escollissin per a una celebració especial que quedarà en la seva memòria.

➡️ Gent