Entrem al restaurant exclusiu on Harry i Meghan han fet una gran festa

En cada aparició, Harry i Meghan desperten expectació per les seves activitats, declaracions o celebracions. Amb un estil cuidat i un magnetisme que travessa fronteres, s'han convertit en protagonistes de moments que marquen tendència. L'atenció dels mitjans està centrada en ells i en cadascun dels seus moments.
Aquesta vegada, el focus va ser a Califòrnia i en el quarantè quart aniversari de Meghan. Harry i ella van gaudir d'una vetllada que va unir gastronomia, amistat i l'encant d'un espai que ja és referència internacional. Va ser un esdeveniment privat del qual, la duquessa, només va mostrar un moment a les seves xarxes.
Un escenari a l'altura de Meghan i Harry
Meghan va compartir a Instagram una fotografia que la mostra bufant les espelmes d'un pastís guarnit amb flors. “Bufant les espelmes en unes boniques 24 hores, i agraint al meu marit, amics i família per fer-ho tan especial. I a tots vosaltres, que encara que no us conec, m'envieu amor cada dia”, va escriure per als seus milions de seguidors.
El lloc escollit va ser Funke, a Beverly Hills, un restaurant que combina cuina italiana d'alt nivell amb un ambient exclusiu. La duquessa no va escatimar en elogis: va qualificar l'experiència com “un dels cinc millors àpats de la meva vida. Extraordinari; gràcies per una experiència gastronòmica excel·lent”
Vistes de pel·lícula i ambient únic
El restaurant Funke porta el nom del seu creador, Evan Funke, un xef californià. És reconegut per la seva mestria en les tècniques tradicionals de la pasta italiana. Nascut a Santa Mònica, ha estat nominat dues vegades al premi James Beard i protagonitza Chef’s Table: Noodles a Netflix.
Funke no és només un temple culinari, és un escenari que embolcalla els seus comensals en una experiència sensorial completa. Situat al cor de Beverly Hills, presumeix d'un impressionant rooftop que ofereix vistes panoràmiques als turons de Hollywood, les muntanyes i l'arquitectura més icònica de la zona.
La disposició dels seus espais afavoreix la intimitat, amb àrees dissenyades per a trobades privades. Cada detall, des de la il·luminació fins a la música ambiental, està pensat per crear un clima exclusiu, lluny de mirades indiscretes. A més de la seva sala principal, Funke compta amb un bar que s'ha convertit en un punt de trobada per a qui busca alguna cosa més que un simple aperitiu.
Amb elaboracions en cru, selectes porcions de caviar i plats per compartir. La cocteleria és d'alt nivell, amb creacions com el Negroni amb oli d'oliva sicilià o el Martini amb tomàquet. No és difícil imaginar Harry i Meghan allargant la vetllada aquí, gaudint de la calma que ofereix el lloc.
La nit de Meghan i Harry que va donar de què parlar
Dilluns, el mateix restaurant va publicar a les xarxes una imatge de la seva terrassa juntament amb el missatge: “Serà una nit preciosa al terrat (...) aquesta nit. I creiem que és una manera perfecta de començar la setmana”. Entre els comentaris, molts usuaris van agrair a l'equip per rebre la duquessa o van fer referència directa a la seva presència.
Funke és, en essència, un refugi urbà per a qui valora tant el gust com l'entorn. Un espai que ofereix privacitat, vistes incomparables i un servei que fa sentir a cada convidat com si el lloc estigués reservat només per a ell. No és d'estranyar que Harry i Meghan l'escollissin per a una celebració especial que quedarà en la seva memòria.