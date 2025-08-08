Així pots treballar per a Carles III i la reina Camilla

La vida al palau sempre ha estat envoltada d’un halo de misteri i fascinació. Els seus murs no només alberguen història i secrets d’Estat, sinó també el dia a dia d’una de les famílies més observades del planeta. Ara, una d’aquestes portes, concretament la de la cuina, s’obre per oferir una oportunitat laboral que sembla treta d’un guió cinematogràfic.
La Casa Reial britànica ha llançat una oferta de feina per trobar una persona capaç de delectar els paladars del rei Carles III i la reina Camilla, així com dels nombrosos dignataris i membres de la reialesa que visiten les seves residències.
No es tracta d’una feina qualsevol, sinó d’una immersió total en un entorn on la tradició i l’excel·lència són la norma. Lluny de ser una simple vacant, és una invitació a formar part de la maquinària que sosté la monarquia britànica, un engranatge on cada detall compta.
Qui aconsegueixi el lloc no només cuinarà per a un rei, sinó que serà custodi d’un llegat culinari que ha servit generacions de monarques. Una oportunitat que exigeix discreció, talent i una capacitat d’adaptació fora del comú.
Un lloc d’alta cuina entre murs històrics
L’oferta publicada a la web oficial de la Casa Reial busca cobrir la posició de ‘sous chef’, el segon al comandament en la jerarquia de les cuines del palau, just per sota del cap de cuina. Les responsabilitats són tan variades com exigents: des de planificar els menús diaris dels monarques fins a supervisar l’execució de majestuosos banquets d’Estat.
El candidat escollit haurà de garantir que les operacions flueixin amb la precisió d’un rellotge suís i que la qualitat del servei sigui sempre impecable.
El dia a dia implica supervisar els xefs júnior, servint com a mentor per a les futures promeses de la cuina reial, i assegurar-se que els ingredients, sempre de la més alta qualitat i de temporada, estiguin disponibles per a cada ocasió. El lloc té la seva base al Palau de Buckingham, però la flexibilitat és clau.
L’agenda reial obliga que l’equip de cuina es desplaci a altres residències oficials com Windsor o Balmoral, viatges el temps dels quals es compensa posteriorment amb dies lliures. Es tracta d’una dedicació completa, treballant 45 hores setmanals distribuïdes en cinc dies, amb la promesa d’un equilibri que permeti gaudir de caps de setmana i tardes lliures de manera regular, un luxe poc comú en l’alta restauració.
Requisits, beneficis i el "factor royal"
Per aspirar a aquest lloc no n’hi ha prou amb ser un bon cuiner. El currículum ha de reflectir una sòlida experiència prèvia com a ‘sous chef’ en entorns d’alta cuina, preferiblement en càterings de cinc estrelles o establiments de prestigi similar.
Es requereixen habilitats demostrades en totes les àrees de la cuina, des de plats principals fins a la més delicada rebosteria. A més, el candidat ideal ha de posseir dots de lideratge, una organització impecable i excel·lents habilitats de comunicació per coordinar un equip que pot arribar a estar format per trenta persones.
Tot i que les exigències són altes, la recompensa també ho és. Encara que el salari no s’especifica a l’oferta —es defineix com a "competitiu" i es negociarà en funció de la vàlua del candidat—, el paquet de beneficis és el que realment distingeix aquesta oportunitat.
La Casa Reial ofereix un generós pla de pensions no contributiu del 15%, 25 dies de vacances anuals (que poden augmentar fins a 30 amb l’antiguitat) i àpats inclosos durant la jornada laboral. A més, s’ofereix l’opció d’allotjament "live-in" dins de les propietats reials, amb el corresponent ajust salarial, un avantatge que permet una immersió total en la vida de palau.
Treballar per a la monarquia també inclou avantatges únics, com un 20% de descompte a les botigues de la Royal Collection Trust i entrades de cortesia per a totes les seves instal·lacions, perfectes per compartir amb familiars i amics. Es promou a més la conciliació, amb ajudes a la paternitat i permisos especials per fer voluntariat. És una manera d’entendre la feina que va més enllà del purament professional, buscant el benestar integral dels seus empleats.
Convertir-se en el ‘sous chef’ de Carles III significa entrar en un món d’anècdotes fascinants, com les que en el seu dia va desvetllar l’ex xef reial Darren McGrady sobre la reina Isabel II, qui alternava la senzillesa d’esmorzar cereals en un recipient de plàstic amb l’opulència de menjar fruita en un plat amb incrustacions de diamants. Qui se senti preparat per a aquest desafiament únic té fins al 28 de setembre de 2025 per presentar la seva candidatura.