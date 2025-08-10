Entramos en el exclusivo restaurante donde Harry y Meghan han hecho una gran fiesta

En cada aparición, Harry y Meghan despiertan expectación por sus actividades, declaraciones o celebraciones. Con estilo cuidado y un magnetismo que traspasa fronteras, se han convertido en protagonistas de momentos que marcan tendencia. La atención de los medios está centrada en ellos y en cada uno de sus momentos.

Esta vez, el foco estuvo en California y en el cumpleaños número cuarenta y cuatro de Meghan. Harry y ella disfrutaron de una velada que unió gastronomía, amistad y el encanto de un espacio que ya es referencia internacional. Fue un evento privado del cual, la duquesa, solo mostró un momento en sus redes.

| Instagram, @meghan

Un escenario a la altura de Meghan y Harry

Meghan compartió en Instagram una fotografía que la muestra soplando las velas de una tarta adornada con flores. “Soplando las velas en unas hermosas 24 horas, y agradeciendo a mi esposo, amigos y familia por hacerlo tan especial. Y a todos vosotros, que aunque no conozco, me enviáis amor todos los días”, escribió para sus millones de seguidores.

El lugar elegido fue Funke, en Beverly Hills, un restaurante que combina cocina italiana de alto nivel con un ambiente exclusivo. La duquesa no escatimó en halagos: calificó la experiencia como “una de las cinco mejores comidas de mi vida. Extraordinaria; gracias por una experiencia gastronómica sobresaliente”.

| Instagram, @funke_la

Vistas de película y ambiente único

El restaurante Funke lleva el nombre de su creador, Evan Funke, un chef californiano. Es reconocido por su maestría en las técnicas tradicionales de la pasta italiana. Nacido en Santa Mónica, ha sido nominado dos veces al premio James Beard y protagoniza Chef’s Table: Noodles en Netflix.

Funke no es solo un templo culinario, es un escenario que envuelve a sus comensales en una experiencia sensorial completa. Ubicado en el corazón de Beverly Hills, presume de un impresionante rooftop que ofrece vistas panorámicas a las colinas de Hollywood, las montañas y la arquitectura más icónica de la zona.

La disposición de sus espacios favorece la intimidad, con áreas diseñadas para encuentros privados. Cada detalle, desde la iluminación hasta la música ambiental, está pensado para crear un clima exclusivo, lejos de miradas indiscretas. Además de su sala principal, Funke cuenta con un bar que se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan algo más que un simple aperitivo.

Con elaboraciones en crudo, selectas porciones de caviar y platos para compartir. La coctelería es de alto nivel, con creaciones como el Negroni con aceite de oliva siciliano o el Martini con tomate. No es difícil imaginar a Harry y Meghan alargando la velada aquí, disfrutando de la calma que ofrece el lugar.

| Instagram, @funke_la

La noche de Meghan y Harry que dio de qué hablar

El lunes, el propio restaurante publicó en redes una imagen de su terraza junto al mensaje: “Va a ser una hermosa noche en la azotea (...) esta noche. Y creemos que es una manera perfecta de empezar la semana”. Entre los comentarios, muchos usuarios agradecieron al equipo por recibir a la duquesa o hicieron referencia directa a su presencia.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Funke es, en esencia, un refugio urbano para quienes valoran tanto el sabor como el entorno. Un espacio que ofrece privacidad, vistas incomparables y un servicio que hace sentir a cada invitado como si el lugar estuviera reservado solo para él. No es de extrañar que Harry y Meghan lo eligieran para una celebración especial que quedará en su memoria.