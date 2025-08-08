Meghan Markle (duquessa de Sussex) pren una decisió que sorprèn la família reial

A la vida pública, hi ha gestos que semblen calculats i d'altres que sorgeixen amb una naturalitat desconcertant. Meghan Markle i el príncep Harry han demostrat que no els agrada seguir guions ni normes establertes. Un dels motius que els va portar a forjar la seva vida lluny de la reialesa britànica.
La seva manera de gestionar els focus és completament diferent del que s'estableix a la Família Reial. Meghan, secundada per Harry, ha après a convertir qualsevol aparició en un missatge. Tant si és en un acte oficial com en un simple moment personal, sap que cada detall compta.
Un llançament de Meghan que canvia el ritme
Dimarts a les 20:00, hora britànica, Meghan va presentar la collita 2024 del seu rosat As Ever. A diferència de 2023, les ampolles continuen disponibles després del llançament. El preu es manté en 22 lliures (30 dòlars) per unitat, amb opcions de tres, sis o dotze ampolles.
La presentació va arribar amb un vídeo a Instagram on destapa l'Ampolla núm. 1 i brinda. “Aquí anem! Primera ampolla a la línia de muntatge! Brindem per un dia preciós: el nostre rosat de Napa ja està disponible a As Ever”
Per evitar l'esgotament exprés de la primera edició, la marca va publicar: “N'hem fet molt més aquesta vegada, i tot i així s'acaba ràpid! No us ho perdeu!” Un missatge pensat per despertar el desig.
Detalls que marquen estil
El nou rosat té un grau alcohòlic del 13,5%, un punt menys que l'anterior. L'ampolla transparent, amb etiqueta blanca i vora daurada, manté la seva elegància. El to rosa pàl·lid evoca tardes assolellades a Califòrnia.
A la web oficial, es descriu com “curosament elaborat per Meghan, duquessa de Sussex” i “elaborat per gaudir-lo amb els teus éssers estimats”. Un gest directe a l'experiència de compartir.
La mescla, segons la marca, conserva l'harmonia de la primera versió, però amb un gust més delicat i memorable. Un equilibri pensat per quedar-se a la memòria de qui el prova.
Un missatge més enllà de la copa
A les seves xarxes, Meghan va agrair a qui va donar suport al projecte. “Això va confirmar tot l'amor, el temps i l'esforç que el nostre equip i el nostre fundador van invertir en la creació d'aquesta mescla”. Un reconeixement que afegeix proximitat.
El gest sembla assenyalar un canvi d'estratègia. Més que buscar un fenomen fugaç, Meghan podria estar construint una relació duradora amb els seus clients. I com sempre, ho fa a la seva manera.
Al món que envolta els Sussex, cap moviment és petit. Cada acció, fins i tot la més quotidiana, és una peça més en la seva narrativa pública.