El veritable problema del príncep Harry i Meghan Markle: Anglaterra, commocionada

per Alba Fabián

Anglaterra ha tornat a quedar commocionada després de les darreres declaracions del príncep Harry. El que semblava una etapa de discreció per part dels ducs de Sussex ha acabat amb una aparició pública que ha remogut antics conflictes. L'autèntic problema de la parella ha quedat de nou al descobert, i aquesta vegada, amb una contundència que ha sorprès.

Durant la seva participació al Nexus Global Summit, el príncep Harry ha parlat sobre la intensa pressió mediàtica que va patir la duquessa. Ha subratllat que aquell entorn es va tornar insostenible, el 2018, la Meghan va arribar a ser una de les figures públiques més atacades. Aquestes paraules posen en context les dificultats que van afrontar i que van influir en la seva decisió d'allunyar-se de l'exposició pública tradicional.

| Europa Press

Aquestes declaracions s'han produït durant una conversa pública amb Rachel Gerrol, cofundadora de NEXUS. Harry ha explicat l'origen i els valors de la Fundació Archewell.

Segons ha explicat, l'assetjament patit per la Meghan va impulsar l'enfocament de l'organització cap a la salut mental i la protecció digital. A més, ha remarcat que van conèixer famílies que havien perdut els seus fills per suïcidis relacionats amb xarxes socials, cosa que va fer que la seva missió adquirís més sentit.

La lluita de Meghan Markle i el príncep Harry contra la pressió mediàtica

La Meghan, per la seva banda, ja n'havia parlat en altres ocasions d'aquest patiment. En un pòdcast va confessar que durant vuit mesos va ser atacada per la premsa. “Ni tan sols vaig estar visible, estava de baixa per maternitat amb el nadó, però el que es va publicar és gairebé insuperable”, va declarar. I a la docu-sèrie de Netflix, diverses veus van apuntar a una campanya sistemàtica de desprestigi cap a ella.

| Europa Press

L'empresari Christopher Bouzy, especialista en anàlisi de dades digitals, va apuntar en aquell mateix documental que hi ha gent que ha convertit l'odi cap a la Meghan en una feina a temps complet. Per a ell, l'únic “delicte” de la duquessa ha estat casar-se amb un príncep, i això ha desfermat una tempesta mediàtica sense precedents. La combinació de racisme, misogínia i pressió institucional ha estat, segons tots dos, insuportable.

Harry reapareix en un moment de tensió amb la Corona

La commoció a Anglaterra no ha vingut només per les declaracions, sinó també pel moment en què s'han produït. El príncep Harry ha reaparegut en solitari mentre al Regne Unit se segueix debatent el seu dret a comptar amb escorta en les seves visites al país. “No sé quant de temps més li queda al meu pare, no em parlarà a causa d'aquest assumpte de seguretat", ha revelat.

Aquests comentaris han reobert la bretxa amb la família reial, just quan semblava que l'ambient s'estava calmant. A més, en paral·lel, la Meghan Markle ha reprès la seva activitat pública amb una estratègia molt personal: compartir moments familiars a les xarxes. Per primer cop, ha mostrat imatges dels seus fills en un entorn quotidià, allunyats del secretisme inicial.

| Instagram, xcatalunya.cat, @meghan

Enmig de tots aquests moviments, l'equip dels ducs ha patit una reestructuració. Han marxat quatre persones clau i s'han incorporat nous assessors, entre ells Meredith Kendall Maines, que ja exerceix com a directora de comunicacions. La parella ha intensificat la seva agenda mediàtica i sembla decidida a explicar la seva versió sense intermediaris.