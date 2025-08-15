Entramos en la casa con vistas al mar donde se refugia el rey Juan Carlos en Galicia

El rey Juan Carlos ha encontrado en Galicia un refugio privilegiado al que acude cada vez que participa en las regatas de la zona. Esta residencia, situada cerca del Real Club Náutico de Sanxenxo, se ha convertido en su lugar de descanso favorito, donde combina su pasión por la vela con la tranquilidad que busca. En este espacio disfruta de privacidad y vistas espectaculares al mar.

Aunque Juan Carlos I sigue siendo una figura de gran interés público, su vida en Galicia se mantiene en un perfil bajo. Alejado del foco mediático, el monarca emérito disfruta en esta casa de momentos de calma y recogimiento, muy necesarios en esta etapa. Pocos conocen cómo es realmente esta vivienda que se ha transformado en su santuario junto al mar.

| Europa Press

El refugio de don Juan Carlos en Galicia: una casa con alma marinera

La casa donde el rey Juan Carlos pasa largas temporadas en Galicia pertenece a Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y amigo cercano del monarca. Esta propiedad, ubicada a apenas dos kilómetros del club náutico, está construida sobre la playa de Nanín. Ofrece unas vistas inmejorables de la ría de Pontevedra y su localización, alejada del centro urbano, garantiza la privacidad que tanto valora el rey.

Se trata de un chalet de dos plantas, luminoso y de construcción sobria, con grandes ventanales que permiten contemplar el mar desde diferentes estancias. La vivienda cuenta con un pequeño ascensor para facilitar el acceso y un extenso jardín vallado con una pérgola, perfecto para relajarse al aire libre.

En la entrada, la puerta principal está adornada con hortensias, flores típicas del norte de España. La zona residencial es muy tranquila, con pocos transeúntes y solo algunos vehículos de reparto local. Todo ello complementado con un riguroso dispositivo de seguridad que protege la intimidad del monarca emérito.

| Europa Press

La primera visita y la vida cotidiana en la casa de Pedro Campos

Don Juan Carlos visitó esta propiedad por primera vez en mayo de 2022, tras casi dos años viviendo en Abu Dabi. Desde entonces, ha regresado con frecuencia para disfrutar de la casa en Galicia. También participa activamente en las regatas organizadas en Sanxenxo, a bordo del velero Bribón.

Esta vivienda se ha convertido en su base de operaciones gallega. Aunque es habitual que los medios esperen en las inmediaciones, el monarca accede y sale discretamente en vehículo para evitar la atención pública. Según su amigo Pedro Campos, el rey suele utilizar la habitación de invitados situada en la planta superior.

El salón principal, con grandes ventanales y vistas al mar, es el lugar donde el rey pasa la mayor parte del tiempo. Allí ha recibido visitas familiares importantes, como la reciente de la Infanta Cristina, con quien compartió un encuentro privado.

En definitiva, la casa de Pedro Campos se ha convertido en el refugio perfecto para el rey Juan Carlos durante sus estancias en Galicia. Allí encuentra tranquilidad y privacidad, lejos del ruido mediático, mientras disfruta de su pasión por la vela. Este lugar no solo es un hogar temporal, sino también un espacio donde la familia y la amistad cobran un papel fundamental en esta etapa de su vida.