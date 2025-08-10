Logo es.xcatalunya.cat
Irene de Grecia y la reina Sofía con expresiones serias en un montaje fotográfico.
La salud de Irene de Grecia ha sido determinante para el calendario de verano de la emérita
El entorno de la reina Sofía admite el rumor de la princesa Irene: 'Los médicos...'

El círculo cercano a la reina Sofía confirma el rumor sobre el delicado estado de salud de la princesa Irene

El entorno más cercano de la emérita confirma el delicado momento familiar que afecta directamente a sus planes. Las vacaciones de verano han comenzado de manera inusual para la reina Sofía. Lejos de ser la primera en llegar a Mallorca como cada año, la emérita ha retrasado su viaje por una razón personal.

En un verano marcado por cambios en la dinámica familiar, la presencia de la reina Sofía en la recepción de Marivent no ha pasado desapercibida. Su aparición, aunque breve, ha sido interpretada como un gesto de compromiso.

La infanta Sofía, Rafa Nadal y la reina Sofía elegantemente vestidas conversan al aire libre durante un evento social
Hasta el último momento no se conocía la presencia de la reina Sofía en Marivent | Europa Press

Su llegada a Mallorca se retrasó más de lo habitual

En años anteriores, la madre del rey Felipe era la encargada de inaugurar el verano en Marivent. Su presencia temprana servía como punto de encuentro para hijos, nietas y otros familiares. Pero este año, esa tradición ha cambiado.

A diferencia de otras ocasiones, los reyes y sus hijas llegaron antes a la isla y comenzaron su agenda pública sin ella. La ausencia inicial de la emérita llamó la atención de medios y observadores de Casa Real, generando dudas sobre el motivo de su retraso.

No fue hasta el pasado lunes cuando se confirmó su presencia en la recepción oficial. La reina Sofía no quiso faltar a la cita en Marivent, aunque esta vez su presencia fue más breve de lo habitual. Su asistencia, limitada a unas horas, marcó un cambio respecto a otros veranos en los que pasaba largas estancias en la isla.

La reina Sofía sonriendo y saludando con un pañuelo blanco en el cuerpo e Irene de Grecia cogiéndose a ella
La salud de Irene de Grecia preocupa en su entorno más cercano | Europa Press

El estado de salud de Irene marca las vacaciones de la reina Sofía, según fuentes cercanas

La reina Sofía ha retrasado este año su llegada a Marivent debido al delicado estado de salud de su hermana Irene. Aunque suele llegar antes a Mallorca, esta vez prefirió quedarse en Madrid para acompañar a su hermana. 

Durante los días previos, surgieron rumores sobre el verdadero motivo de la demora de la reina Sofía. Finalmente, voces cercanas han confirmado que la razón es la salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia.

“Los médicos le han desaconsejado el viaje”, explican desde su entorno. Aunque su estado no es alarmante, se describe como delicado. Irene de Grecia, de 83 años, tiene días mejores y peores, y la emérita ha querido priorizar su compañía y cuidado personal durante este tiempo.

Mujer mayor con vestido azul saludando con la mano y sonriendo mientras varias personas la rodean en un evento formal
La reina Sofía no ha querido separarse de su hermana en un momento delicado | Europa Press

La recepción en Marivent: una aparición significativa

A pesar de la situación, la reina Sofía quiso estar en la recepción con autoridades baleares. Su aparición fue breve pero significativa, y compartió gestos de complicidad con la reina Letizia y sus nietas, que no se separaron de su lado.

La emérita optó por un look veraniego y sobrio, y mantuvo su característica sonrisa ante los fotógrafos. Aunque las cámaras captaron momentos amables, quienes estaban allí notaron que la reina estaba más reservada que en otras ocasiones.

Irene de Grecia y la reina Sofía vestidas de negro, Irene en silla de ruedas y Sofía de pie sosteniendo un bolso, con personas en el fondo. Tweet del 1 de agosto de 2024
Sofía e Irene comparten una relación muy estrecha desde niñas | Twitter, @Josemn1_

TVE confirmó que su estancia solo duraría 48 horas, un cambio notable respecto a otros veranos. La falta de Irene también se hizo evidente, pues siempre viajaba junto a su hermana a Marivent.

La preocupación de la reina Sofía por su hermana viene de tiempo atrás. En los últimos años, Irene ha sido una presencia constante, acompañándola en actos familiares y viviendo junto a ella en la Zarzuela.

