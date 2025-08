Salten les alarmes al Palau de Marivent: Quatre homes detinguts

De vegades, la rutina de la seguretat es veu alterada per episodis inesperats que posen en escac la tranquil·litat d'un enclavament normalment reservat a la calma. La matinada del 29 de juliol - però s'ha sabut ara - un operatiu policial va trencar el silenci habitual d'una zona coneguda, encenent totes les alertes i obligant a actuar amb rapidesa davant d'una situació que, en qüestió de minuts, va passar de la vigilància preventiva a l'acció directa.

Una persecució de matinada al costat d'un enclavament vigilat

El succés va començar quan agents de la Policia Nacional, en col·laboració entre Palma i Madrid, duien a terme un dispositiu especial de seguretat als voltants del Palau de Marivent, l'emblemàtic edifici vinculat tradicionalment a les vacances d'estiu de la família reial espanyola.

Era de matinada quan els efectius de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) van detectar la presència de dos ciclomotors circulant a gran velocitat i en sentit contrari a l'habitual, amb dos ocupants a cadascun. L'actitud sospitosa dels conductors va cridar de seguida l'atenció dels agents, que els van donar l'alto per comprovar la seva identitat i la procedència dels vehicles.

| Policía Nacional

Tanmateix, lluny d'aturar-se, els ocupants de les motocicletes van optar per la fugida, fent una maniobra evasiva que va posar en perill la integritat d'altres conductors i vianants a la zona. Davant la negativa dels sospitosos a obeir les ordres policials, es va desfermar una persecució que no només va ser intensa, sinó que va posar a prova la coordinació dels agents i la seva capacitat de reacció davant d'incidents inesperats en un entorn tan sensible com el que envolta el palau.

Detalls de la detenció i antecedents dels implicats

Els quatre homes —tres d'ells menors d'edat— van aconseguir baixar de les motos i continuar la fugida a peu, però finalment van ser interceptats a prop d'un conegut centre comercial gràcies al ràpid desplegament de les patrulles. En retenir els joves, els agents van comprovar que els ciclomotors presentaven signes evidents de forçament: les claus d'engegada havien estat manipulades i el cablejat estava empalmat, una tècnica habitual en robatoris exprés d'aquest tipus de vehicles.

La investigació posterior va permetre confirmar que les motos havien estat sostretes poc abans de l'incident, i es va contactar amb els propietaris per informar-los de la recuperació dels seus vehicles. Als detinguts se'ls atribueixen delictes contra la seguretat viària, desobediència greu i furt d'ús de vehicle, càrrecs que podrien agreujar-se atesa la perillositat de la maniobra de fugida en una zona de màxima seguretat.

El Palau de Marivent: un símbol sota vigilància

La localització del succés afegeix un matís especial a l'operatiu policial. El Palau de Marivent no és només una residència d'estiu per a la família reial, sinó també un dels llocs més vigilats de les Balears, especialment durant la temporada estival. De fet, en les mateixes dates de l'incident, els reis Felip VI i Letícia es trobaven a l'illa juntament amb les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, que enguany han protagonitzat el seu debut a la tradicional recepció d'estiu celebrada el 4 d'agost als jardins del palau.

L'esdeveniment va reunir més de 600 convidats i va suposar un important desplegament de seguretat, tot i que el que va passar amb els ciclomotors no va tenir relació directa amb la família reial ni va alterar el desenvolupament de les seves activitats.