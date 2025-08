'Pasapalabra' i la Rosa es queden totalment sense paraules: 'El comiat d'en Manu...'

El plató de Pasapalabra ha quedat, per una vegada, sense paraules. Ni el presentador Roberto Leal ni l'aspirant Rosa han sabut què dir després de viure un dels comiats més emotius que es recorden. Sens dubte, aquest moment ha marcat un abans i un després en les 310 entregues del concurs.

Manu Pascual ha convertit les seves paraules finals en una tradició esperada pels espectadors i participants. El seu comiat ha destacat pel seu habitual joc de paraules que ha connectat amb cadascun dels convidats presents. Al llarg dels últims dies, el madrileny no només ha competit amb habilitat, sinó que ha aprofitat per retre homenatge als seus companys amb un toc d'humor i d'afecte.

| Antena 3

L'elenc de convidats per a aquest comiat especial ha inclòs figures com Javier Collado, Sandra Ibarra, Silvia Jato i Juan Ramón Lucas. Manu s'ha pres el seu temps per personalitzar el missatge, demostrant un coneixement proper i afectuós de cadascun. Aquestes paraules s'han convertit en un moment molt esperat, capaç de generar tant emocions com rialles entre el públic i els participants.

El comiat de Manu a Pasapalabra sorprèn Rosa i conquereix els convidats amb la seva originalitat

Manu ha començat a desglossar les seves paraules: “Volia acomiadar-me dels convidats perquè es mereixen un ‘Ramón’ de flors, com Juan”, ha assenyalat. No hi han faltat les al·lusions divertides, com a Sandra per “anar ràpid a les proves” o la seva frase cap a Javier: “M'ha deixat ‘collado’ a les seves mans”. Sense oblidar Silvia, a qui ha agraït perquè "jató" el programa perquè continuï vigent.

| Atresmedia

La reacció no s'ha fet esperar, els convidats han rebut el comiat amb aplaudiments i somriures, mentre la presentadora ha expressat el seu astorament: “Quina destral!”. A més, Roberto Leal ha reconegut el mèrit del madrileny, assenyalant que mantenir aquesta dinàmica durant 310 programes no és tasca senzilla. Pel que fa a Rosa, no ha pogut amagar la seva sorpresa i ha elogiat l'enginy de Manu juntament amb els seus companys al comiat.

Pasapalabra viu un moment especial amb el comiat de Manu i la reacció de Rosa

De fet, el mateix Javier Collado ha admès que havia assistit al programa principalment per escoltar Manu, després de la repercussió del seu anterior comiat. “Jo he vingut per això!”, ha assegurat amb humor. Un comentari que reflecteix el carisma del concursant i l'impacte que generen les seves paraules entre els convidats.

Finalment, aquest episodi de Pasapalabra ha tornat a demostrar que, més enllà de la competició, és un espai per a la creativitat, l'humor i el respecte mutu. El comiat de Manu ha tocat Rosa, els convidats i el públic a casa. Amb el seu enginy i proximitat, ha reforçat la identitat del concurs com un format en què la paraula i l'originalitat són protagonistes.