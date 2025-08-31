L'entorn d'Irene Urdangarin revela per què no perdonarà Juan Urquijo: 'És...'

Una persona molt familiaritzada amb l'entorn d'Irene Urdangarin sap quina és la raó per la qual la neta de Joan Carles I no pensa reprendre la seva relació amb Juan Urquijo. Una informació que, sens dubte, ha agafat més d'un totalment desprevingut.
Els rumors sobre un possible distanciament entre la filla dels exducs de Palma i el germà de Teresa Urquijo fa temps que circulen. Tanmateix, no ha estat fins aquest dimecres, 27 d'agost, quan s'ha confirmat el que molts ja sospitaven.
Tal com va assegurar ¡Hola! en exclusiva, després de gairebé dos anys de relació, Irene Urdangarin ha decidit posar fi a la seva història d'amor amb Juan Urquijo, cunyat de l'alcalde de Madrid.
No obstant això, i encara que ha estat ara quan aquesta informació ha sortit a la llum, la veritat és que la seva separació no és recent. Tot apunta que els joves feia mesos que ja no estaven junts, tot i que pocs ho sabien.
Segons destaca la citada revista, tant Irene Urdangarin com Juan Urquijo han gaudit de les seves vacances d'estiu per separat i en companyia dels seus familiars i amics. De fet, l'última vegada que se'ls va veure junts va ser al mes de juliol, en unes imatges en què semblaven propers, tot i que la realitat era molt diferent.
Ara, la periodista Silvia Taulés ha revelat els motius que s'amaguen darrere d'aquesta sonada ruptura sentimental. A més, no ha tingut cap problema a deixar al descobert per què la filla dels exducs de Palma no vol reprendre la relació: “Se sent massa jove per a un compromís”.
Surt a la llum el motiu pel qual Irene Urdangarin no vol reprendre la seva relació amb Juan Urquijo
Segons Vanitatis, al juliol, la parella ja no mantenia un vincle amorós. Els gestos entre tots dos eren seriosos, gairebé sense mirar-se, cosa que va fer aixecar sospites. “Compte, a veure si arriben al setembre”, va assegurar en el seu moment una font propera als joves al citat portal de notícies.
De fet, la relació d'Irene Urdangarin i Juan Urquijo es va trencar definitivament aquell mes, o fins i tot abans d'iniciar-se les vacances d'estiu. I encara que tots dos van intentar refer el seu festeig, ja no hi havia res a fer.
Sobre les raons, la periodista Silvia Taulés ha estat molt clara: “Se sent massa jove per a un compromís i han preferit mantenir la seva amistat”. Amb aquesta frase, la comunicadora ha deixat entreveure que va ser ella qui va prendre la decisió de tancar aquest capítol de la seva vida.
El festeig d'Irene Urdangarin i Juan Urquijo va començar el 2024, durant la celebració de la majoria d'edat de la princesa d'Astúries. Des de llavors, la seva relació va fer un gir cap a quelcom més íntim i personal.
“Va ser una relació inesperada per a tots dos, però els plans que tenien en marxa es van interposar en l'amor. O potser van servir per avivar-lo”, van assenyalar fonts de Vanitatis. La il·lusió inicial va conviure amb les responsabilitats de cadascú, cosa que va acabar complicant la situació.
Irene Urdangarin va seguir endavant amb els seus plans, entre ells viatjar a Cambodja com a voluntària durant uns mesos. En tornar, es va instal·lar a Madrid amb la seva àvia, la reina Sofia. En aquell temps, la relació amb Juan Urquijo es va enfortir, ja que ell també vivia a la capital.
Tanmateix, el veritable problema va arribar quan la jove es va traslladar al Regne Unit per iniciar els seus estudis universitaris. Segons va revelar Silvia Taulés, Juan Urquijo no va arribar a visitar la seva xicota a Oxford.
En canvi, Irene Urdangarin sí que va viatjar a Madrid en diverses ocasions per retrobar-se amb ell. Aquesta diferència d'implicació va acabar desgastant encara més la relació. Un altre senyal que alguna cosa no anava bé entre ells va ser la inesperada absència de la jove al bateig del fill de Teresa Urquijo i l'alcalde de Madrid.