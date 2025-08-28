Manu paralitza 'Pasapalabra' i emociona amb el seu missatge: 'Volia acomiadar-me'

Quan cap espectador esperava que Manu Pascual el sorprengués, ho ha tornat a fer. I és que ha aturat Pasapalabra per emocionar molts amb unes paraules.
“Volia acomiadar-me dels convidats” ha estat la frase inicial amb què el jove ha començat la seva intervenció. I tot seguit els ha dedicat unes frases als famosos que han demostrat que s'ha superat. Tant és així que ha provocat els aplaudiments de tothom, especialment de Roberto Leal, el presentador.
Manu atura Pasapalabra amb unes paraules inoblidables i emocionants
Manu no només ha captivat els fans de Pasapalabra per la seva entrega, els seus coneixements i els seus duels d'alta tensió amb Rosa. També s'ha guanyat l'admiració d'ells pels jocs de paraules que utilitza cada tarda. Jocs que fa servir per dir adeu als famosos que marxen, després d'haver-los ajudat a les proves.
Ell sempre deixa tothom bocabadat amb el seu saber fer en aquest sentit. Però ahir va paralitzar com mai els qui el miraven. I és que es va superar amb escreix.
Tot va començar quan Manu va pronunciar la frase: “Volia acomiadar-me dels convidats”. De seguida, tothom va comprendre que estava a punt de regalar un d'aquells moments únics que només ell sap crear. Aquesta vegada, els protagonistes van ser Poty, Nerea Rodríguez, Lydia Valentín i Leo Rivera, a qui va dedicar uns versos improvisats que van sorprendre tothom.
Els va dirigir unes frases que ningú no esperava. Va dir: “M'ho he passat genial. Com si estigués 'xipollejant' al costat de la platja, de la ribera, veient com puja la Nerea en un dia de Sant Valentí”.
L'ús dels noms i cognoms dels convidats, units d'aquesta manera, va ser tan brillant que l'audiència va quedar bocabadada. I també els mateixos famosos, com Valentín, que no va poder evitar exclamar: “Uau”
El mateix Roberto Leal, testimoni habitual dels jocs lingüístics del concursant, no va poder evitar remarcar-ho. Així, va manifestar: “Compte. No és que tingui paraules per a cadascú, és que ho ha enllaçat tot”
Aquest reconeixement públic va reforçar la sensació que Manu havia assolit un nou nivell en la seva ja habitual destresa poètica. Cada tarda, després de les proves, s'empesca per sorprendre els convidats amb frases originals que combinen humor, tendresa i poesia. Però en aquesta ocasió va aconseguir un equilibri perfecte.
Manu, el concursant que ha donat ànima a Pasapalabra
No és casualitat que Manu s'hagi convertit en un dels concursants més estimats pel públic de Pasapalabra. Amb gestos, com aquestes dedicatòries, fa que el concurs transcendeixi la competició i esdevingui un espai també per a l'emoció i la proximitat.
El públic, que segueix amb passió el programa d'Antena 3, agraeix aquests moments perquè reforcen la connexió humana que caracteritza el format. Aquest es basa en el saber, però gràcies al jove participant també s'ha convertit en un aparador de creativitat verbal. Un detall que, encara que sembli petit, fa que cada tarda l'espai tingui un plus de frescor.
Els espectadors ja esperen amb ànsia quina serà la seva pròxima creació. Perquè si una cosa ha quedat demostrada és que, a més de ser un competidor de primer nivell, sap donar al concurs una ànima pròpia. Cada comiat és un recordatori que a Pasapalabra no només es guanya amb encerts, també amb enginy i emoció.