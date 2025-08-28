Joc de Cartes: Guanyador injust, el públic parla clar, Marc Ribas no sap què dir

TV3 i Marc Ribas signen un capítol de ‘Joc de cartes estiu’ amb guanyador discutit, polèmica per una tassa de vàter i lideratge en prime time a Catalunya. La versió estiuenca de ‘Joc de cartes’ va tornar a agitar la franja forta de TV3 amb un capítol situat al Maresme. La proposta, centrada en terrasses amb encant, va elevar el to competitiu i la tensió entre equips des del primer minut. El resultat final va despertar un debat que transcendeix el menú i apunta al cor del format.
Un veredicte que divideix l’audiència
L’audiència va assenyalar a les xarxes El Cobalto del Masnou com a guanyador moral, tot i el triomf de Restaurant Ambient. El programa va mostrar imatges de brutícia al Bar Martínez de Mataró i, sobretot, una tassa de vàter amagada darrere d’un rentavaixella. Marc Ribas va demanar explicacions i va qüestionar notes molt a la baixa que van alterar la classificació definitiva. La parella guanyadora va ser acusada per rivals i espectadors d'‘abaixar’ notes per assegurar la victòria.
En termes de dades, ‘Joc de cartes estiu’ ha liderat els dimecres amb comoditat a Catalunya durant l’agost. El 21 d’agost va reunir 352.000 espectadors i un 24,6% de quota, només per darrere del ‘TN Vespre’. Una setmana abans, el 13 d’agost, ja havia marcat 330.000 fidels i 23,8%, superant fins i tot l’informatiu nocturn. Aquest lideratge s’aguanta en un potent lead-in del ‘TN Vespre’ i competeix amb ofertes generalistes d’Antena 3 i La 1.
Regles, estratègia i el valor del ‘plat estrella’
El format, produït per Magnòlia TV per a la CCMA, enfronta quatre restaurants d’una mateixa zona que es puntuen entre si. El presentador té vot decisiu i el ‘plat estrella’ afegeix mig punt extra, element clau en episodis igualats. La versió d’estiu recorre Vallès, Maresme, Costa Brava i Barcelona, amb estrena setmanal cada dimecres a 3Cat i TV3. Cada capítol incorpora confrontació final on es destapen estratègies i s’ajusten desempats.
Competència directa i lectura de graella
El concurs de 3Cat arriba després d’un ‘TN Vespre’ molt fort i sol retenir bé l’arrossegament en els primers minuts. A aquella hora, Antena 3 manté el seu bloc d’entreteniment i La 1 alterna cinema o factual com ‘Viaje al centro de la tele’. La corba del minut a minut premia els plats forts i penalitza serveis fluixos, cosa visible en les queixes pel Maresme. El següent capítol exigirà ajustar ritmes i escaleta, per consolidar el lideratge davant rivals amb elevada fidelitat.
Al sector es valora l’exposició del format i el seu impacte en reserves, tot i que la polèmica és inevitable en decisions ajustades. El reconeixement als Premis Zapping a millor entreteniment subratlla aquest posicionament, al costat del perfil consolidat de Marc Ribas. Més enllà del lineal, 3Cat concentra els capítols a la seva plataforma i fomenta el consum a la carta amb avanços i extres. El compte oficial a les xarxes impulsa dinàmiques que sostenen la notorietat entre entregues, crucial a l’agost.