El entorno de Irene Urdangarin revela por qué no perdonará a Juan Urquijo: 'Es...'

Una persona muy familiarizada con el entorno de Irene Urdangarin sabe cuál es la razón por la que la nieta de Juan Carlos no piensa retomar su relación con Juan Urquijo. Una información que, sin duda, ha pillado a más de uno totalmente desprevenido.

Los rumores sobre un posible distanciamiento entre la hija de los exduques de Palma y el hermano de Teresa Urquijo llevan circulando desde hace tiempo. Sin embargo, no ha sido hasta este miércoles, 27 de agosto, cuando se confirmó lo que muchos ya sospechaban.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Tal y como aseguró ¡Hola! en exclusiva, tras casi dos años de relación, Irene Urdangarin ha decidido finalizar su historia de amor con Juan Urquijo, cuñado del alcalde de Madrid.

No obstante, y aunque ha sido ahora cuando esta información ha salido a la luz, lo cierto es que su separación no es reciente. Todo apunta a que los jóvenes llevaban varios meses sin estar juntos, aunque pocos lo sabían.

| Europa Press

Según destaca la citada revista, tanto Irene Urdangarin como Juan Urquijo han disfrutado de sus vacaciones de verano por separado y en compañía de sus familiares y amigos. De hecho, la última vez que se les vio juntos fue en el mes de julio, en unas imágenes en las que parecían cercanos, aunque la realidad era muy distinta.

Ahora, la periodista Silvia Taulés ha desvelado los motivos que se esconden tras esta sonada ruptura sentimental. Además, no ha tenido reparos en dejar al descubierto por qué la hija de los exduques de Palma no quiere retomar la relación: “Se siente demasiado joven para un compromiso”.

Sale a la luz el motivo por el que Irene Urdangarin no quiere retomar su relación con Juan Urquijo

Según Vanitatis, en julio, la pareja ya no mantenía un vínculo amoroso. Los gestos entre ambos resultaban serios, sin apenas mirarse, lo que hizo levantar las sospechas. “Cuidado, a ver si llegan a septiembre”, aseguró en su momento una fuente próxima a los jóvenes al citado portal de noticias.

De hecho, la relación de Irene Urdangarin y Juan Urquijo se rompió definitivamente aquel mes, o incluso antes de iniciarse las vacaciones de verano. Y aunque ambos intentaron recomponer su noviazgo, ya no había nada que hacer.

Sobre las razones, la periodista Silvia Taulés ha sido muy clara: “Se siente demasiado joven para un compromiso y han preferido mantener su amistad”. Con esta frase, la comunicadora ha dejado entrever que fue ella quien tomó la decisión de cerrar este capítulo de su vida.

| Europa Press

El noviazgo de Irene Urdangarin y Juan Urquijo comenzó en 2024, durante la celebración de la mayoría de edad de la princesa de Asturias. Desde entonces, su relación dio un giro hacia algo más íntimo y personal.

“Fue una relación inesperada para ambos, pero los planes que tenían en marcha se interpusieron en el amor. O quizás sirvieron para avivarlo”, señalaron fuentes de Vanitatis. La ilusión inicial convivió con las responsabilidades de cada uno, lo que acabó complicando la situación.

Irene Urdangarin siguió adelante con sus planes, entre ellos viajar a Camboya como voluntaria durante unos meses. Al regresar, se instaló en Madrid junto a su abuela, la reina Sofía. En ese tiempo, la relación con Juan Urquijo se fortaleció, ya que él también vivía en la capital.

Sin embargo, el verdadero problema llegó cuando la joven se trasladó a Reino Unido para iniciar sus estudios universitarios. Según reveló Silvia Taulés, Juan Urquijo no llegó a visitar a su novia en Oxford.

En cambio, Irene Urdangarin sí viajó a Madrid en varias ocasiones para reencontrarse con él. Esta diferencia de implicación terminó desgastando aún más la relación. Otra señal de que algo no marchaba bien entre ellos fue la inesperada ausencia de la joven en el bautizo del hijo de Teresa Urquijo y el alcalde de Madrid.