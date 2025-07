Li esguerra l'estiu: Irene Urdangarin, afectada per l’enèsim veto de Letizia Ortiz

En els últims dies, els passadissos de la Zarzuela s'han omplert de murmuris. Tot gira al voltant de Irene Urdangarin, que ara s'enfronta a un nou obstacle: tot i la seva discreta presència a Oxford i la seva relació amb Juan Urquijo, el seu retorn a Madrid ha desencadenat un veto sense precedents per part de la reina Letizia. I tot això, just quan l'estiu està a punt de començar

Irene ajorna el seu futur acadèmic i la seva integració vital

Fins fa poc, la Irene tenia projectes clars: després de no aconseguir plaça a Lausana, va apostar per un grau en organització d'esdeveniments a Oxford Brookes University. En aquesta etapa al Regne Unit, ha intentat portar una vida tan anònima com possible, compartint residència amb altres estudiants i evitant el focus mediàtic. Tanmateix, en acabar el curs va tornar a Madrid. No va anar a Ginebra, sinó que es va instal·lar al Palau de la Zarzuela, molt a prop del seu xicot Juan —amic de la família reial des de fa anys—, cosa que ha alterat l'harmonia familiar.

Letícia, ferma com mai: veto absolut a Marivent

La reina Letícia hauria traslladat un missatge inequívoc: ni la Irene ni en Juan estan autoritzats a acudir al Palau de Marivent durant les seves vacances. Aquesta decisió, segons fonts oficials, es basa en una normativa no escrita imposada després del cas Nóos i els escàndols del rei emèrit Juan Carlos I.

| XCatalunya, La Razón, Don Balón

A més, aquest veto és més sever que en anys anteriors: cap visita de la saga Urdangarin-Marichalar està permesa mentre la família oficial sigui a l'illa. La conseqüència ha estat immediata: la Irene i en Juan han hagut de cancel·lar bitllets, cotxe de lloguer i tota la seva planificació de trasllat a Palma.

Tensió en ascens: impacte en el nucli familiar

La prohibició ha generat tensió en els àmbits més íntims. Letizia, amb una actitud notòria, hauria endurit la seva posició aquest any. La reina Sofia, tot i estar trista, ha decidit no interferir públicament, intentant suavitzar l'ambient. Mentrestant, les infantes Cristina i Elena, i els germans de la Irene, contemplen la ruptura tradicional d'una foto familiar a Mallorca, un dels moments més simbòlics de l'estiu borbònic.

Tot i que recentment s'han descrit intents de reconciliació entre Letícia i Irene, tradicionalment distanciades —com a l'estiu de 2024—, aquest decret d'estiu evidencia que encara persisteixen tensions profundes i límits molt clars en les trobades familiars.

| XCatalunya, Canva

Què opina la Irene? Un pols entre dos mons

Irene, atrapada entre la serietat acadèmica i la seva vida sentimental, ha intentat mantenir un perfil baix a les xarxes socials i als mitjans. Les seves visites freqüents a Madrid coincideixen tant amb la universitat com amb visites a amics i sortides nocturnes en companyia de Victòria Frederica.

El seu romanç amb en Juan Urquijo —net de Teresa de Borbó-Dos Sicílies— va començar amb discreció, però ara s'ha convertit en un vincle més visible, cosa que sens dubte representa un altre motiu de molèstia per a la Letizia.