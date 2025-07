Nou fracàs d'Irene Urdangarin: Cristina de Borbó, desesperada

En els últims mesos, Irene Urdangarin ha encès les alarmes a la Zarzuela. La jove, de 20 anys i desena en la línia de successió al tron, ha protagonitzat un nou episodi d'inestabilitat acadèmica que ha desfermat la preocupació de la seva mare, la infanta Cristina. Què ha passat aquesta vegada? T'ho expliquem amb context, dades contrastades i matisos inèdits.

Ensopegada acadèmica a Oxford per manca de compromís i excés de vida social

Després de no aconseguir plaça a la prestigiosa École hôtelière de Lausanne, Irene va recalar en un curs de Gestió d'Esdeveniments a l'Oxford Brookes, amb un cost anual superior a 40 000 € aportat pel seu avi, Joan Carles I. Tanmateix, des de la seva arribada, saltaven les primeres alarmes: absències repetides, suspensos en assignatures clau i protestes dels professors per la seva actitud.

El mitjà Don Balón descrivia recentment un “fracàs absolut”, atribuït al desenfrenament en la nit londinenca: festes, “males companyies” i una jove que prioritza les seves sortides abans que les classes. El tabloide Caras fins i tot apuntava que els responsables acadèmics han enviat advertiments formals: una següent ensopegada podria costar-li la plaça.

La infanta Cristina intervé: viatges a Oxford i decisions familiars

Davant d'aquest panorama, la infanta Cristina no ha romàs impassible. Segons Caras, va viatjar diverses vegades a Londres per intentar reconduir la situació, subratllant la importància de la seva trajectòria acadèmica. La seva preocupació no només fa referència al rendiment, sinó també a la imatge pública de la família.

Aquest desplegament patern se suma al recent contacte amb el rei emèrit, que està disposat a intervenir en aquest moment “clau” de la vida de la seva neta. Entre les opcions que es plantegen hi ha fins i tot enviar la Irene als Estats Units per encaminar la seva disciplina i allunyar-la de les temptacions londinenques.

Antecedents i context: un patró que es repeteix

Aquesta nova ensopegada no és un cas aïllat. Irene arrossega diverses fases d'inestabilitat des de batxillerat, on les seves notes van estar al límit i només va aconseguir passar per impuls matern. Després de Lausanne, va viure un any sabàtic a Cambodja, que molts qualifiquen com una experiència més turística que solidària.

Al març, mitjans argentins van revelar que la seva mare va viatjar a Londres perquè la Irene no estava assistint a classe, cosa que va fer augmentar l'alarma a la Zarzuela. Fins i tot el seu cercle proper manejava la idea d'una ruptura definitiva amb els seus estudis, tal com va publicar El Nacional al gener.

Entre la crisi personal i l'expectativa mediàtica

Darrere d'aquestes dificultats acadèmiques, la Irene carrega amb un context familiar pesat: l'escàndol del seu pare, la separació dels seus pares i l'atenció perpètua dels mitjans. Aquesta pressió ha modelat una generació reial que creix entre privilegis i desafiaments emocionals. A les xarxes socials, alguns la defensen: “viu, té 20 anys”; d'altres critiquen la seva manca de compromís.

La pregunta és si aquesta ensopegada a Oxford serà un punt d'inflexió o simplement un altre episodi en una trajectòria inestable. La infanta Cristina ho té clar: no està disposada a permetre que la seva filla abandoni el seu futur professional. El següent examen no només definirà les seves qualificacions: podria decidir el curs de la seva vida.

Prossegueix la caiguda o arriba el punt de gir?

La Irene s'enfronta ara a una cruïlla: o respon amb esforç i disciplina, o corre el risc de perdre la plaça al setembre. Les pròximes setmanes resulten decisives, i la seva família ja ha pres mesures per no deixar-la sola. Més enllà del seu rendiment, està en joc la imatge d'una jove Borbó que lluita per trobar el seu lloc.

Serà aquesta l'última oportunitat o un nou desencontre amb els seus estudis? Només el temps ho dirà. El que està clar és que, per primera vegada, el clan convida a reflexionar: fins i tot créixer amb privilegi requereix compromís.