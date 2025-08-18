Emoció a Buckingham Palace per l’últim que s’ha descobert sobre la reina Camila

Aquest passat diumenge els reis d'Anglaterra, Carles III i Camila, s'han deixat veure junts per primera vegada a Escòcia. La parella ha arribat al nord del país per passar unes setmanes de vacances. Tot i això, el que ha emocionat tothom a Buckingham Palace ha estat el que s'ha descobert sobre Camila: està preparant-ho tot per rebre la família del seu marit.
L'estada en terres escoceses ha començat amb un acte carregat de simbolisme. Els monarques han assistit a un servei religiós en una capella propera al castell de Balmoral. Allà sempre hi han acudit els membres de la família reial durant les seves visites a Escòcia.
L'aparició pública ha despertat una gran expectació. Carles III i Camila s'han mostrat propers i somrients. L'assistència al servei religiós ha confirmat que tots dos han volgut mantenir vives les costums familiars.
A Buckingham Palace ja no oculten l'última hora sobre Camila
Segons han informat fonts oficials, el rei participarà aquest dilluns en la tradicional benvinguda oficial a les portes del castell. S'espera, a més, l'arribada en els pròxims dies de diversos familiars, entre ells, probablement, els prínceps de Gal·les i els seus tres fills. La família al complet ha buscat passar uns dies de descans en privat.
Tot i que Buckingham no ha precisat la data exacta de sortida, s'ha previst que Carles III romangui a Balmoral fins a mitjans de setembre. El monarca ha heretat de la seva mare una tradició molt especial. Ha decidit romandre al mateix lloc on va morir la reina Isabel II.
Ho ha fet coincidir amb l'aniversari de la seva mort. D'aquesta manera, ha seguit l'exemple de la seva mare, que sempre passava cada mes de febrer a Sandringham per recordar el seu pare.
Tothom s'alegra a Buckingham Palace per la gran notícia sobre Camila
Però la veritable sorpresa ha estat en els plans de la dona de Carles III. Camila ja ha preparat l'arribada del príncep Guillem i de la seva família al castell. Ha organitzat els detalls perquè puguin gaudir d'uns dies de descans en un ambient íntim i familiar.
Aquesta notícia ha emocionat Buckingham Palace perquè s'ha considerat una mostra clara de la unió de Camila amb la família del rei Carles III. Camila ha demostrat que ha volgut reforçar els llaços entre generacions. Ha confirmat que el seu paper va més enllà d'un acompanyament institucional.
La reina Camila ha estat reconeguda per aquest gest. Ha deixat en evidència el seu desig de protegir la cohesió familiar en un moment especial per a la monarquia britànica. I Buckingham ha celebrat amb entusiasme aquest detall que ha unit encara més la Casa Reial.