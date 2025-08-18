Emoción en Buckingham Palace por lo último que se ha descubierto sobre la reina Camila

Este pasado domingo los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, se han dejado ver juntos por primera vez en Escocia. La pareja ha llegado al norte del país para pasar unas semanas de vacaciones. Aunque lo que ha emocionado a todos en Buckingham Palace ha sido lo que se ha descubierto sobre Camila: está preparando todo para recibir a la familia de su marido.

La estancia en tierras escocesas ha comenzado con un acto cargado de simbolismo. Los monarcas han asistido a un servicio religioso en una capilla cercana al Castillo de Balmoral. Allí siempre han acudido los miembros de la familia real durante sus visitas a Escocia.

| Europa Press

La aparición pública ha despertado gran expectación. Carlos III y Camila se han mostrado cercanos y sonrientes. La asistencia al servicio religioso ha confirmado que ambos han querido mantener vivas las costumbres familiares.

En Buckingham Palace ya no ocultan la última hora sobre Camila

Según han informado fuentes oficiales, el rey participará este lunes en la tradicional bienvenida oficial en las puertas del castillo. Se espera, además, la llegada en los próximos días de varios familiares, entre ellos, probablemente, los príncipes de Gales y sus tres hijos. La familia al completo ha buscado pasar unos días de descanso en privado.

| Europa Press

Aunque Buckingham no ha precisado la fecha exacta de salida, se ha previsto que Carlos III permanezca en Balmoral hasta mediados de septiembre. El monarca ha heredado de su madre una tradición muy especial. Ha decidido permanecer en el mismo lugar en el que falleció la reina Isabel II.

Lo ha hecho coincidir con el aniversario de su muerte. De esta forma, ha seguido el ejemplo de su madre, que siempre ha pasado cada mes de febrero en Sandringham para recordar a su padre.

Todos se alegran en Buckingham Palace por el notición sobre Camila

Pero la verdadera sorpresa ha estado en los planes de la mujer de Carlos III. Camila ya ha preparado la llegada del príncipe Guillermo y de su familia al castillo. Ha organizado los detalles para que puedan disfrutar de unos días de descanso en un ambiente íntimo y familiar.

| Instagram, @theroyalfamily

Esta noticia ha emocionado en Buckingham Palace debido a que se ha considerado una muestra clara de la unión de Camila con la familia del rey Carlos III. Camila ha demostrado que ha querido reforzar los lazos entre generaciones. Ha confirmado que su papel va más allá de un acompañamiento institucional.

La reina Camila ha sido reconocida por este gesto. Ha dejado en evidencia su deseo de proteger la cohesión familiar en un momento especial para la monarquía británica. Y Buckingham ha celebrado con entusiasmo este detalle que ha unido aún más a la Casa Real.