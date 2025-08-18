Gloria Camila frena 'TardeAR' per donar una exclusiva sobre la salut d'Amador Mohedano

El programa de TardeAR ha viscut avui un moment inesperat. Durant l'emissió s'han mostrat les últimes imatges d'Amador Mohedano. Eren unes fotografies que els seus propis fills han compartit a les xarxes socials i en elles s'ha pogut veure Amador visiblement més desmillorat
El seu aspecte ha preocupat molts espectadors. Se l'ha vist molt prim, amb els braços i la cara molt més fins de l'habitual. Les imatges han generat un gran debat al plató i els col·laboradors han comentat la situació amb preocupació
Tanmateix, la sorpresa ha arribat quan Gloria Camila, present a la taula i neboda d'Amador, ha decidit intervenir en directe. La jove ha frenat el ritme del programa i ha demanat la paraula. Volia aclarir el que realment estava passant amb la salut del seu oncle
Gloria Camila parla sobre l'estat d'Amador Mohedano a TardeAR
“Jo a ell el vaig veure físicament. Durant la seva estada a l'hospital no podia menjar sòlids, només líquids pel seu problema d'estómac, per això ha perdut pes”, ha explicat Gloria Camila amb serietat. Les seves declaracions han aportat una valuosa informació inèdita fins ara
Gloria ha confirmat que Amador ha passat per un procés complicat durant la seva hospitalització. Ha detallat que la dieta estricta a base de líquids ha estat la causa principal de la seva pèrdua de pes
Però la filla de Rocío Jurado també ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat: “A poc a poc es va recuperant, he pogut parlar amb ell i a poc a poc està millorant”. Amb aquestes paraules ha revelat que, malgrat l'aspecte més dèbil del seu oncle, l'evolució ha estat positiva. La recuperació està en marxa i, segons les seves paraules, l'ànim d'Amador s'ha mantingut ferm
Gloria Camila confirma a TardeAR que Amador Mohedano està millorant
Els companys del programa han rebut la intervenció amb alleujament i molts han mostrat gestos de tranquil·litat en escoltar el testimoni de Gloria Camila. L'exclusiva ha servit per rebaixar la tensió generada a l'inici del debat. Ara tota l'atenció està posada en com Amador aconseguirà recuperar el pes perdut i en quins terminis es veurà una millora més evident en el seu estat físic
La família, mentrestant, ha transmès que roman unida i els fills d'Amador han continuat compartint missatges d'afecte a les xarxes socials. Els espectadors han agraït la franquesa de Gloria Camila i la valentia d'oferir en directe una explicació tan personal. El testimoni d'avui ha marcat un abans i un després en la manera com es percep la situació d'Amador Mohedano