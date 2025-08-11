Un tècnic d’Hisenda es confessa i posa contra les cordes el rei Joan Carles

Un tècnic d'Hisenda, pertanyent a Gestha, ha posat en evidència la situació fiscal del rei Joan Carles, posant en dubte la seva residència fiscal als Emirats Àrabs Units. Aquesta afirmació ha encès les alarmes i ha provocat que experts de l'organisme tributari demanin una revisió exhaustiva. La investigació sobre el compliment fiscal de l'exmonarca pren així un nou impuls amb possibles conseqüències legals.
Els tècnics de Gestha indiquen que, segons el conveni Espanya-Emirats, per ser resident fiscal allà s'ha de residir i ser nacional emiratià. Tanmateix, en el cas de Joan Carles I, no existeixen evidències que hagi adquirit la nacionalitat, per la qual cosa no podria considerar-se resident fiscal allà. Per aquesta raó, sostenen que hauria de tributar a Espanya i que l'Agència Tributària té el deure d'obrir una inspecció per verificar la seva situació.
Només existeixen dues vies excepcionals per adquirir la nacionalitat als Emirats: per mèrits excepcionals en ciència, art o esport, o mitjançant un decret presidencial de naturalització. Ambdues són altament restrictives i no semblen aplicables al rei emèrit, segons els experts. A més, les lleis dels Emirats exigeixen que qui adquireix la nacionalitat renunciï a la seva ciutadania anterior, cosa que dificulta encara més que Joan Carles hagi aconseguit ser resident fiscal allà.
Joan Carles i la seva residència fiscal als Emirats sota la lupa
La ciutadania emiratiana es concedeix principalment per descendència o matrimoni, i requereix llargs períodes de residència i coneixements de l'idioma àrab. Els tècnics d'Hisenda destaquen que és improbable que l'exmonarca compleixi aquests criteris. Per això, insisteixen que, llevat de renúncia oficial a la nacionalitat espanyola, s'ha de considerar la seva residència fiscal a Espanya i demanen a Hisenda actuar en conseqüència.
L'Agència Tributària ha estat instada a investigar l'origen dels gairebé 4,4 milions d'euros que Joan Carles va pagar en declaracions complementàries entre 2016 i 2018. També s'examinarà com va obtenir l'anomenat Golden Visa, que es concedeix després d'invertir en propietats de luxe a Abu Dhabi. En concret, l'exmonarca va comprar un habitatge de més de 1.000 metres quadrats a l'illa de Nurai.
Hisenda exigeix investigació per possibles irregularitats fiscals del rei Joan Carles
Els préstecs per pagar aquestes quantitats van ser subscrits amb empresaris espanyols, i el rei ha retornat els diners suposadament amb ingressos generats als Emirats mitjançant drets documentals i operacions comercials. No obstant això, Hisenda qüestiona que aquestes activitats es desenvolupin fora de l'àmbit fiscal espanyol si manté la seva residència fiscal a Espanya. Per això, demanen una investigació rigorosa per aclarir possibles irregularitats.
Només una investigació a fons podrà determinar si la regularització fiscal va ser correcta. Si no, s'enviarà un informe a la Fiscalia per possibles delictes de guanys patrimonials no justificats superiors a 8 milions. A més, se sol·licitarà investigar la declaració de l'Impost de Donacions presentada per Joan Carles el 2020, cosa que afegeix més pressió sobre la seva situació.