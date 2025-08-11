Ibiza, peluca y gafas de sol: la princesa Leonor se salta las normas de la Casa Real

La princesa Leonor ha vuelto a situarse en el centro de la atención pública, pero no por motivos oficiales. Durante este verano, la heredera al trono ha sorprendido al saltarse algunas de las estrictas normas de la Casa Real, apostando por una faceta más desenfadada y alejada del protocolo habitual. Esta actitud ha generado un debate sobre su papel público y la imagen que debe proyectar como futura reina.

El contraste con su año de formación militar ha sido notable. Durante meses, la heredera ha estado inmersa en una exigente instrucción a bordo de fragatas y buques escuela, con poco descanso y mucho rigor. Pero al terminar, ha aprovechado el verano para mostrarse en Mallorca en un ambiente menos formal y sin las estrictas reglas de la Casa Real.

| Europapress

No obstante, ha sido su paso por Ibiza lo que ha dado más que hablar. Según El Nacional, Leonor ha intentado pasar inadvertida bajo una peluca y unas gafas de sol llamativas, características de las discotecas más populares de allí.

Pese a la discreción, algunos testigos aseguran que la princesa disfrutó de varias noches con un ambiente muy festivo, con "copas de más". Afortunadamente, ella misma habría moderado la situación antes de que pudiera complicarse.

Leonor rompe con las normas de la Casa Real

Esta actitud ha sorprendido porque rompe con la tradición de la Casa Real, donde cada movimiento público de sus miembros es planificado y controlado rigurosamente. Leonor parece estar explorando nuevas formas de vivir su juventud, intentando combinar su rol institucional con la normalidad que cualquier persona de su edad busca. Sin embargo, esta dualidad supone un desafío tanto para ella como para la institución que representa.

| Europapress

Mientras tanto, en Mallorca, el rey Felipe VI ha seguido con sus compromisos oficiales, participando en la tradicional Copa del Rey de vela, un evento familiar y emblemático. La princesa, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en la mayoría de sus apariciones públicas, prefiriendo espacios más íntimos y actividades culturales que no impliquen un posado oficial. La discreción sigue siendo clave, aunque con matices más relajados.

Un verano diferente para la princesa Leonor y la Casa Real

Es evidente que la Casa Real atraviesa un momento delicado en cuanto a la gestión de la imagen de la futura reina. Las escapadas de Leonor y su cambio en el estilo personal demuestran que el protocolo se adapta lentamente a los tiempos actuales. Sus últimos movimientos en Ibiza son síntomas claros de esa evolución, aunque siempre vigilada.

| Instagram, @casareal.es

En conclusión, la princesa Leonor está construyendo un camino propio entre las exigencias del cargo y su derecho a disfrutar de una juventud más libre. Este verano ha evidenciado que, aunque su agenda esté marcada por el rigor, también hay espacio para la espontaneidad y la búsqueda de momentos privados. La Casa Real y la sociedad observan, atentos, a cada paso que dé la futura reina.