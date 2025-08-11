Lamine Yamal dona una gran alegria a TV3

La tarda d'agost semblava de transició. Calor, cinema de sobretaula i aquella calma tensa que precedeix la lliga. Però el Gamper va tornar a dinamitar la graella. La imatge de Lamine Yamal va elevar l'ànim culer i el share de la pública catalana.
A TV3 ho sabien. Futbol en obert i presentació de l'equip al Johan Cruyff. Un còctel que sol funcionar, encara que no sempre amb aquestes xifres. La diferència la va marcar un noi de 18 anys, avui símbol i reclam.
El Gamper dispara el share de TV3 en ple agost
Segons El Món de la Tele, el Barça–Como va arrencar amb 646.000 espectadors i un 41,6 % de quota a TV3. Una dada altíssima per a una nit d'estiu i un impuls notable a la cadena. FormulaTV situa el partit en el 40,1 % al rànquing autonòmic del dia, una lleugera variació habitual segons franges i mitjanes. La conclusió és la mateixa, el futbol en obert, quan el Barça brilla, continua sent or.
El partit va desenllaçar 5–0 amb doblets de Fermín López i Lamine, més el gol de Raphinha. La realització televisiva i el ritme de joc van mantenir enganxada l'audiència. A la crònica d'Esport3, el jove ‘10’ va tornar a aparèixer en els moments calents, consolidant la seva narrativa d'estrella.
A AS ho van resumir amb un titular eloqüent: “Lamine Yamal fa por”. I a la Cadena SER van destacar el paper de Hansi Flick, un tècnic que “ha agafat l'equip i l'ha fet una màquina”. Aquesta frase explica per què l'espectador neutral també es va quedar a TV3.
La prèvia i el postpartit sostenen la nit de TV3
A la fortalesa del directe s'hi va sumar un disseny de programació eficaç. La prèvia de tarda va servir d'escalfament amb 188.000 fidels i 18,7 %. El postpartit va mantenir l'interès amb 227.000 i 21,1 %, consolidant la franja i retenint públic tot i el marcador tancat. Fins i tot els telenotícies van aguantar xifres potents en un diumenge de vacances.
La dada dibuixa una corba clara en què el partit atrau, l'anàlisi es queda i l'informatiu capitalitza. Al Gamper 2024 davant el Mònaco, TV3 ja havia liderat amb un 33,5 % i 446.000 espectadors. Un any després, la millora fins a l'entorn del 40–41 % i més de 600.000 confirma que l'estirada del nou projecte i del ‘10’ multiplica l'abast. Per a una cadena autonòmica a l'agost, és un rendiment de primer nivell.
El context esportiu suma: del discurs de Ter Stegen al debut de lliga
Hi va haver relat més enllà del marcador. Ter Stegen va agafar el micròfon abans del xoc, va tancar el seu capítol de desavinences i va demanar mirar endavant. Un moment televisiu que aporta guió a la retransmissió i explica part de la fidelitat de l'audiència. Ara l'atenció vira al debut de lliga: Mallorca–Barça, dissabte 16 d'agost (19:30), ja en plataforma de pagament.
La pública catalana va encertar amb la recepta d'anticipar, narrar i analitzar. La presència de Lamine Yamal va convertir un amistós en un esdeveniment i el sector en va prendre nota. La combinació d'estrella reconeixible, relat en directe i un post ben armat rendeix fins i tot en dates de baix consum.